Все экскурсии в Ибице
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ибице – доступно 17 экскурсий на 2021 год, цены от €16. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ибице почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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3ч
€74
за 1 чел.
Трехчасовая прогулка на яхте
Насладитесь прогулкой на яхте вдоль западного побережья Ибицы
Ежедневно в 13:30
3ч
€74
за 1 чел.
Трехчасовой морской круиз на закате
Трехчасовой вечерний круиз у нетронутого западного побережья Ибицы по системе "все включено" для любителей...
Ежедневно в 17:30
5ч
€75
за 1 чел.
5ч
€75
за 1 чел.
3ч
€2 675
за 1 чел.
3ч
€200
за 1 чел.
3ч
€107
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
5ч
€565
за 1-4 чел.
5ч
€75
за 1 чел.
5ч
€86
за 1 чел.
5ч
€75
за 1 чел.
3ч
€1 605
за 1 чел.
3ч
€16
за 1 чел.
5ч
€75
за 1 чел.
5ч
€75
за 1 чел.
5ч
€75
за 1 чел.