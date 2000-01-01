Все экскурсии в Ибице

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ибице – доступно 17 экскурсий на 2021 год, цены от €16. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ибице почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Трехчасовая прогулка на яхте
74
за 1 чел.
Трехчасовая прогулка на яхте
Насладитесь прогулкой на яхте вдоль западного побережья Ибицы
Ежедневно в 13:30
Трехчасовой морской круиз на закате
74
за 1 чел.
Трехчасовой морской круиз на закате
Трехчасовой вечерний круиз у нетронутого западного побережья Ибицы по системе "все включено" для любителей...
Ежедневно в 17:30
Вокруг San-Antonio
75
за 1 чел.
Вокруг San-Antonio
"Пиратская" башня Torre d’en Valls
75
за 1 чел.
"Пиратская" башня Torre d’en Valls
ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНЫХ ВЕЧЕРИНОК НА ИБИЦЕ ОТ IBIZAFAMILY!)
2 675
за 1 чел.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЧАСТНЫХ ВЕЧЕРИНОК НА ИБИЦЕ ОТ IBIZAFAMILY!)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТО / ВИДЕО СЪЕМКИ НА ИБИЦЕ ОТ IBIZAFAMILY
200
за 1 чел.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТО / ВИДЕО СЪЕМКИ НА ИБИЦЕ ОТ IBIZAFAMILY
ТРАНСПОРТ НА ИБИЦЕ от IBIZAFAMILY!)
107
за 1 чел.
ТРАНСПОРТ НА ИБИЦЕ от IBIZAFAMILY!)
Морская прогулка по северо-западному побережью Ибицы
Индивидуальная экскурсия
565
за 1-4 чел.
Морская прогулка по северо-западному побережью Ибицы
Атлантис / Atlantis
75
за 1 чел.
Атлантис / Atlantis
Экскурсии по острову Ибица
86
за 1 чел.
Экскурсии по острову Ибица
Дальт Вилла (Dalt Villa)
75
за 1 чел.
Дальт Вилла (Dalt Villa)
АРЕНДА ЯХТ И МОТОРНЫХ ЛОДОК НА ИБИЦЕ ОТ IBIZAFAMILY
1 605
за 1 чел.
АРЕНДА ЯХТ И МОТОРНЫХ ЛОДОК НА ИБИЦЕ ОТ IBIZAFAMILY
НЯНЯ НА ИБИЦЕ:) ВABYSITTING & CHILDCARE ОТ IBIZAFAMILY!)
16
за 1 чел.
НЯНЯ НА ИБИЦЕ:) ВABYSITTING & CHILDCARE ОТ IBIZAFAMILY!)
РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИБЫВАНИЯ НА ИБИЦЕ ОТ IBIZAFAMILY
1 070
за 1 чел.
РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИБЫВАНИЯ НА ИБИЦЕ ОТ IBIZAFAMILY
Albarca / Portitxol
75
за 1 чел.
Albarca / Portitxol
Север острова
75
за 1 чел.
Север острова
Punta Arabi
75
за 1 чел.
Punta Arabi
🇪🇸