Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

ALBARCA/PORTITXOL

❂ Cala d’Albarca, с возможностью искупаться в дикой бухте окруженной многовековыми скалами королевского синего цвета и величавыми соснами цвета изумруд, далее подъем на утес.

❂ Portitxol, дикий пляж 🏖️, с крутым спуском к морю, возможностью прыжков в воду с высоты 10–15 м, чистейшая лагуна, окруженная густой зеленью и населенная морскими обитателями.

❂ Пещера Cova des Culleram (458 лет до нашей эры, Punica) Видовая площадка.

❂ Закат на Cala Benirras и ужин в ресторане.

Индивидуальные поездки (1- 3 человека), цена оговаривается отдельно