Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Прогулка на яхте 🛥️ – один из самых лучших, романтичных и динамичных способов познакомиться с Ибицей, а так же получить уникальные, ни с чем не сравнимые ощущения от скольжения по кристально чистым водам Балеарского моря! Аренда яхты - это отличная возможность посетить бирюзово-лазурные бухты двух островов, Ибицы и Форментеры. По сравнению с наземными передвижениями, водные прогулки дают гораздо больше возможностей увидеть морские красоты извне, расширяют кругозор и раскрывают недоступные пешим путешественникам тайны островов. Прогулка 👣 по акватории позволяет увидеть максимум лучших мест за сравнительно небольшое время. Окрестности Ибицы изобилуют удивительными бухтами, гротами, островками на которых можно найти укромные уголки для дайвинга или просто уединенного наслаждения. Таким образом, вы сможете насладиться лучшими пляжами и красотами дикой природы, получить максимум удовольствия от красочных закатов солнца и неповторимой атмосферы островов и запомнить путешествие на Ибице и Форментере не только клубными вечеринками, но и неповторимыми морскими приключениями!При бронировании необходимо внести половину суммы аренды. Остальная часть денег вноситься непосредственно перед поднятием на борт. Цена на аренду яхты зависит от типа, класса и размера судна, продолжительности прогулки, вместимости яхты и сезона. Арендовать яхту можно на несколько часов, на один день или несколько дней. Все яхты яхты прекрасно оборудованы – комфортабельные номера, кухня 🥧, душевые, туалет. В стоимость входит: - Легкие закуски, минеральная вода, безалкогольные напитки, постельное белье, полотенца - Полное каско- Швартовки из/в порт Eivissa/San Antonio/Santa Eularia - IVA - 21% налог- ШкиперВ стоимость не входит: - Топливо. Для каждого типа судна есть фиксированная стоимость литров/час. Подсчет ведется по окончанию прогулки. Если вы решили воспользоваться данным видом сервиса на Ибице, мы с удовольствием поможем вам организовать данную морскую прогулку! Свяжитесь с нами по указанному телефону или по электронной почте.

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