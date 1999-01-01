Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Дальт Вилла (Dalt Villa)

Гид S.
Гид S. – Гид из Ибицы
Дальт Вилла (Dalt Villa)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €75 за человека

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Дальт Вилла (Dalt Villa)
Дальт Вилла (Dalt Villa)
Дальт Вилла (Dalt Villa), которая находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — это самая старая часть острова Ибица, сохранившая средневековое очарование.
Путешествие по старинным улочкам Дальт-Виллы можно начать как с главных ворот Portal de Ses Taules, окруженных могучими древнеримскими статуями, так и с ворот Portal Nou. Пройдя по главной площади Пласа-де-Вила с множеством ресторанчиков, магазинов и кафе, можно выйти к кафедральному собору XIV века, где хранятся произведения искусства, в числе которых — готическая дарохранительница. На соборной площади находится Археологический музей 🖼, а чуть дальше — церковь ⛪ Святого Доминго.
Еще одна достопримечательность 🏛️ старого города — отель 🏨 El Palacio de Ibiza, прославившийся благодаря своим звездным постояльцам — Мерлин Монро, Уолту Диснею, Чарли Чаплину. На стене здания висят таблички с отпечатками некоторых знаменитостей.
В Старом городе Ибицы можно гулять 👣 по старинной булыжной мостовой, любоваться на готические шпили крыш, наблюдать за археологическими раскопками на территории местной крепости.
Недалеко от Дальт Виллы находится необычайно интересное место — Пунический Некрополь. Археологический заповедник Puig des Molins, расположенный на одноименном холме, с 1999 года входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тур на Ибицу трудно представить без посещения монумента пиратам. Когда-то дерзкие разбойники часто нападали на этот остров 🏝️ монумент в их честь считается одной из необычных достопримечательностей острова.
Индивидуальные поездки (1- 3 человека), цена оговаривается отдельно.
Начало и место завершения
🚩 Ibiza
Дальт Вилла (Dalt Villa)
Дальт Вилла (Dalt Villa)
Дальт Вилла (Dalt Villa)
Дальт Вилла (Dalt Villa)
Дальт Вилла (Dalt Villa)
Дальт Вилла (Dalt Villa)
Дальт Вилла (Dalt Villa)
Дальт Вилла (Dalt Villa)

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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