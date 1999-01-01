Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Дальт Вилла (Dalt Villa), которая находится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — это самая старая часть острова Ибица, сохранившая средневековое очарование.

Путешествие по старинным улочкам Дальт-Виллы можно начать как с главных ворот Portal de Ses Taules, окруженных могучими древнеримскими статуями, так и с ворот Portal Nou. Пройдя по главной площади Пласа-де-Вила с множеством ресторанчиков, магазинов и кафе, можно выйти к кафедральному собору XIV века, где хранятся произведения искусства, в числе которых — готическая дарохранительница. На соборной площади находится Археологический музей 🖼, а чуть дальше — церковь ⛪ Святого Доминго.

Еще одна достопримечательность 🏛️ старого города — отель 🏨 El Palacio de Ibiza, прославившийся благодаря своим звездным постояльцам — Мерлин Монро, Уолту Диснею, Чарли Чаплину. На стене здания висят таблички с отпечатками некоторых знаменитостей.

В Старом городе Ибицы можно гулять 👣 по старинной булыжной мостовой, любоваться на готические шпили крыш, наблюдать за археологическими раскопками на территории местной крепости.

Недалеко от Дальт Виллы находится необычайно интересное место — Пунический Некрополь. Археологический заповедник Puig des Molins, расположенный на одноименном холме, с 1999 года входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тур на Ибицу трудно представить без посещения монумента пиратам. Когда-то дерзкие разбойники часто нападали на этот остров 🏝️ монумент в их честь считается одной из необычных достопримечательностей острова.

Индивидуальные поездки (1- 3 человека), цена оговаривается отдельно.