Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсии по острову Ибица!

Гид S.
Гид S. – Гид из Ибицы
Экскурсии по острову Ибица!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €86 за человека

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Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Мы предлагаем Лучшие поездки и экскурсии 🧭, из существующих на Ибице! 😃, альтернативы которым нет на острове!
Во время экскурсий мы показываем: пляжи Ибицы; видовые площадки, пиратские башни, пещеры, винодельни, секретные или наоборот популярные места, хиппи маркеты.
И, как правило, заканчиваем путешествие в ресторане или в другом альтернативном месте с шикарным закатом или музыкальной программой.
Ну и конечно же во время пути Вы получаете огромное количество информации про Ибицу, которую Вы не найдете даже в интернете.
Индивидуальные поездки (1 — 3 человека), цена оговаривается отдельно.
Начало и место завершения
🚩 Ibiza
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!
Экскурсии по острову Ибица!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
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