Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Мы предлагаем Лучшие поездки и экскурсии 🧭, из существующих на Ибице! 😃, альтернативы которым нет на острове!

Во время экскурсий мы показываем: пляжи Ибицы; видовые площадки, пиратские башни, пещеры, винодельни, секретные или наоборот популярные места, хиппи маркеты.

И, как правило, заканчиваем путешествие в ресторане или в другом альтернативном месте с шикарным закатом или музыкальной программой.

Ну и конечно же во время пути Вы получаете огромное количество информации про Ибицу, которую Вы не найдете даже в интернете.

Индивидуальные поездки (1 — 3 человека), цена оговаривается отдельно.