GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

Можете провести день на Форментере так, как вам захочется. В порту Ла Савина можно арендовать велосипед, мотоцикл или квадроцикл, чтобы в полной мере исследовать остров 🏝️. Также доступен городской транспорт, который доставит в любую часть острова.

На острове вас ждет береговая линия в 69 километров со скалами, бухтами и пляжами удивительной красоты. Самые главные места – пляжи Кала-Саона, Сес Ильетес и Эльс Аренальс. У вас также будет возможность подняться на маяк в Ла-Мола, который построен на скале высотой в 120 метров. В конце дня, увидев один из лучших закатов на Средиземном море 🌊, вы можете отправиться на пароме обратно до Ибицы в порт Ла-Савина.

С этим функциональным билетом вы можете спокойно выбрать в какое время этого же дня вернуться на Ибицу. Поднимитесь на борт, чтобы отплыть на остров. После приятного 45-минутного круиза вы прибудете в порт Ла-Савина на Форментере.

Важная информация

Рекомендуется взять солнцезащитный крем, шляпу от солнца, солнцезащитные очки, куртку или кардиган (температура понижается во время вечернего возвращения).