GetYourGuide проводит ещё 2 экскурсии

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Форментера: билет на паром в обе стороны с Ибицы

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Ибицы
Воспользуйтесь функциональным билетом на паром в обе стороны в одно из лучших мест Ибицы.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €23 за человека

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Форментера: билет на паром в обе стороны с Ибицы
Форментера: билет на паром в обе стороны с Ибицы
Можете провести день на Форментере так, как вам захочется. В порту Ла Савина можно арендовать велосипед, мотоцикл или квадроцикл, чтобы в полной мере исследовать остров 🏝️. Также доступен городской транспорт, который доставит в любую часть острова.
На острове вас ждет береговая линия в 69 километров со скалами, бухтами и пляжами удивительной красоты. Самые главные места – пляжи Кала-Саона, Сес Ильетес и Эльс Аренальс. У вас также будет возможность подняться на маяк в Ла-Мола, который построен на скале высотой в 120 метров. В конце дня, увидев один из лучших закатов на Средиземном море 🌊, вы можете отправиться на пароме обратно до Ибицы в порт Ла-Савина.
С этим функциональным билетом вы можете спокойно выбрать в какое время этого же дня вернуться на Ибицу. Поднимитесь на борт, чтобы отплыть на остров. После приятного 45-минутного круиза вы прибудете в порт Ла-Савина на Форментере.
Важная информация
Рекомендуется взять солнцезащитный крем, шляпу от солнца, солнцезащитные очки, куртку или кардиган (температура понижается во время вечернего возвращения).
Что входит
  • Оборудование
  • Поездка на лодке
Начало и место завершения
🚩 Ибица, порт
Форментера: билет на паром в обе стороны с Ибицы
Форментера: билет на паром в обе стороны с Ибицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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