Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Морские экскурсии 🧭 — это совершенно новый взгляд и подход в исследовании Острова, мы делаем наши экскурсии по суше и раскрываем для всех желающих альтернативную Ибицу, ту Ибицу, которая обычно скрыта от глаз многих гостей Острова.

В случае с морскими экскурсиями мы решили пойти еще дальше и уже показывать Ибицу, совершенно неизвестную для многих, даже самых опытных ибисенцев, ту часть Ибицы, которую можно исследовать, рассмотреть и открыть для себя только со стороны моря 🌊 всех экскурсий порядка 5 часов, за это время мы пройдем по определенному маршруту, посетим скрытые, недоступные с суши и секретные пляжи, бухты, гроты и т. п. И всё это, конечно, в сопровождении отличной фоновой электронной музычки, ярчайшего солнца, дружной компании, ласкового моря и фантастической ибисенской атмосферы!

Начало поездки: в 16:00/16:30 (в зависимости от месяца) и до заката.

Старт: от порта Сант-Антонио.

Цена рассчитана за поездку, с учетом аренды лодки и работы гида, вместимость лодки 4 чел, от количества человек цена поездки не меняется.