Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Морская прогулка по северо-западному побережью Ибицы

Гид S.
Гид S. – Гид из Ибицы
Морская прогулка по северо-западному побережью Ибицы
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Морская прогулка по северо-западному побережью Ибицы
Морская прогулка по северо-западному побережью Ибицы
Морские экскурсии 🧭 — это совершенно новый взгляд и подход в исследовании Острова, мы делаем наши экскурсии по суше и раскрываем для всех желающих альтернативную Ибицу, ту Ибицу, которая обычно скрыта от глаз многих гостей Острова.
В случае с морскими экскурсиями мы решили пойти еще дальше и уже показывать Ибицу, совершенно неизвестную для многих, даже самых опытных ибисенцев, ту часть Ибицы, которую можно исследовать, рассмотреть и открыть для себя только со стороны моря 🌊 всех экскурсий порядка 5 часов, за это время мы пройдем по определенному маршруту, посетим скрытые, недоступные с суши и секретные пляжи, бухты, гроты и т. п. И всё это, конечно, в сопровождении отличной фоновой электронной музычки, ярчайшего солнца, дружной компании, ласкового моря и фантастической ибисенской атмосферы!
Начало поездки: в 16:00/16:30 (в зависимости от месяца) и до заката.
Старт: от порта Сант-Антонио.
Цена рассчитана за поездку, с учетом аренды лодки и работы гида, вместимость лодки 4 чел, от количества человек цена поездки не меняется.
Начало и место завершения
🚩 Ibiza
Морская прогулка по северо-западному побережью Ибицы
Морская прогулка по северо-западному побережью Ибицы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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