Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Или помощь родителям с малышами на отдыхе))

Hola!Приветствую всех активных родителей путешествующих с маленькими детьми! Т. к. сами родители 5 летнего малыша и часто были с разъездах, знаем не по наслышке о всех хлопотах связанных с этим делом (как пройдет перелет или переезд, что кушать/пить и где это все покупать.... ), брать ли с собой коляску, как кушать без стульчика и ездить на машине без своего любимого кресла и главный вопрос: где спать нашему малышу 😃?. Чтобы упростить себе жизнь на отдыхе нам приходилось некоторые вещи брать с собой, что не всегда удобно, таскать за собой лишние килограммы. Вот и созрела идея : Облегчить жизнь на отдыхе, родителям с маленькими детьми!. Заключаться она в следующем: аренда колясок; манеж-кровати, дет. стульчики для кормления, автомобильные кресла. Так же на отдыхе хочется позволить себе немного расслабиться, забыв о суете и хлопотах. И провести прекрасно вечерок, будь то ужин в романтичном ресторанчике или просто прогулка 👣 по ночному городу. А любителям ночной жизни, позволить себе поход в ночной клуб (Ведь как ни крути, Вы приехали на Ибицу!) Мы предлагаем воспользоваться нашим сервисом - "Няня-Сиделка", стоимость данной услуги:15 евро в час (дневное время). 20 евро в час (ночное время, после 21ч). + оплата такси 🚕, если это будет необходимо. Так же при необходимости (и по возможности) можно организовать небольшую предварительную встречу/знакомство с малышом. Минимальное время 3 часа. Кого заинтересовало наше предложение пишите, с удовольствием поможем и подскажем) P. S. Данный вид сервиса предоставляется лично мной). В случае двух заказов в один день/ночь, посоветуем проверенных людей. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь "в личку"Контакты на Ибице:+34-633-0333-98- Юлия или y@ibizafamily. esОбщие вопросы: info@ibizafamily. es______________________________IBIZAFAMILY SERVICE - наш сервис и предложения на Ибице