Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Наш сервис и предложения на Ибице:- Организация Свадеб/Дни рождения/"Мальчишники"- Проведение вечеринок/ивентов в баре Tantra, Playa d'en Bossa- Организация частных вечеринок: аренда оборудования, Dj, оформление, фотограф, антураж, составление меню, повар, охрана и тп. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь "в личку" или e-mail:info@ibizafamily. es___________________________________________________IBIZAFAMILY SERVICE - наш сервис и предложения на Ибице 😃