Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

❂ Дневной Hippy-market, данный хиппи-рынок является крупнейшим, исторически первым и старейшим на Ибице.
❂ Пляжи Aigues Blanques или Cala Boix.
❂ Закат на Cala Benirras, ужин в ресторане.
Индивидуальные поездки (1- 3 человека), цена оговаривается отдельно.
Начало и место завершения
🚩 Ibiza
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
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