Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Отдых на Ибице "под ключ" с советами экспертов проекта IBIZAFAMILY + индивидуальные запросы:- Аренда вилл/апартаментов/эксклюзивных отелей- Трансфер- Аренда авто класса Luxe- Эксклюзивные поездки по острову/ водные экскурсии 🧭 с арендой катера/яхты- Продажа билетов, заказ вип-столов/ложи, бронирование столов в ресторанах - Сопровождение в клубах (club-guide)- Организация частных вечеринок- Профессиональная фото/видео съемка- Личные телохранители, охрана, повара, обслуживающий персонал. - Коммерческая частная/индивидуальная мед. помощь