Отдых на Ибице "под ключ" с советами экспертов проекта IBIZAFAMILY + индивидуальные запросы:- Аренда вилл/апартаментов/эксклюзивных отелей- Трансфер- Аренда авто класса Luxe- Эксклюзивные поездки по острову/ водные экскурсии 🧭 с арендой катера/яхты- Продажа билетов, заказ вип-столов/ложи, бронирование столов в ресторанах - Сопровождение в клубах (club-guide)- Организация частных вечеринок- Профессиональная фото/видео съемка- Личные телохранители, охрана, повара, обслуживающий персонал. - Коммерческая частная/индивидуальная мед. помощь
Начало и место завершения
🚩 Ibiza
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
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Гид S. проводит ещё 6 экскурсий
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