Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Интересным зрелищем являются различные пещеры: Пещера Кова дес Кульерам (Sa Cova des Culleram). Эта пещера является древней святыней, посвященной карфагенской богини любви и плодородия Танит, покровительницы Острова. Признанная одним из самых важных археологических находок, пещера Sa Cova des Culleram, была изучена в 1907 году. Тогда и было обнаружен о около 600 глиняных фигур, тысячи голов фигурок и фрагментов керамических изделий. Среди фигур особенно выделялись фигуры женщин с нарисованными цветными символами, и лицом, покрытым тонким слоем золота. Видовая площадка.

Пещера Кова де Кан Марца (Cova de Can Marca Caves). Говоря о достопримечательностях 🏛️ испанского острова, не стоит забывать о достопримечательности, которая может считаться одной из главных — это, конечно же, пещера, Кова де Кан Марца. Возраст этой пещеры насчитывает более 100000 лет и образовалась она в результате эрозии морского дна. Сталактиты и сталагмиты, растущие по 1 см в год, вызывают особый интерес, возраст и формы которых впечатляют. Неутомительное путешествие по галереям пещеры, ее водопад и водные каскады, геологические образования, надолго останутся в памяти. Природа щедро украсила эту пещеру, отлично оборудованную для экскурсий уже человеком. Здесь вы сможете увидеть подземные реку и озеро удивительной красоты. Для посетителей она была открыта с 1980-х годов, оборудована световыми и музыкальными эффектами, искусственным водопадом. В пещере можно наблюдать красивые 🤩 подземные озёра.

Сан Мигель (Sant Miquel). На острове 🏝️ построена еще одна церковь ⛪, которая не менее любима туристами — это церковь под названием Сан Мигель. Точно так называется и место, где расположена данная церковь. Церковь имеет не совсем обычное местоположение, она располагается на холме и словно возвышается над целой деревней. Туристы любят это место за то, что именно там происходят зрелищные представления, на которых можно увидеть народные танцы 💃 и услышать народные песни.

Бениррас (Benirras). Один из самых красивых и наиболее посещаемых пляжей Ибицы. Он расположен в окружении заросших соснами холмов и закрытый со всех сторон скалами. С него открывает ся вид на «Палец Бога» — часть скалы, выступающей из моря 🌊. По воскресеньям можно стать свидетелем необычного импровизированного концерта местных барабанщиков и гитаристов, которые собираются здесь на закате, чтобы потрясающей музыкой проводить заходящее солнце ☀️ поездки (1- 3 человека), цена оговаривается отдельно.