Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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ТРАНСПОРТ НА ИБИЦЕ от IBIZAFAMILY!)

Гид S.
Гид S. – Гид из Ибицы
ТРАНСПОРТ НА ИБИЦЕ от IBIZAFAMILY!)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €107 за человека

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ТРАНСПОРТ НА ИБИЦЕ от IBIZAFAMILY!)
Наш сервис и предложения на Ибице 😃 Полная информация о сервисе IBIZAFAMILY:- Трансфер по острову- Аренда авто класса Luxe- Поездки/Экскурсии на авто- Морские экскурсии 🧭 на яхте- Аренда яхт/катеровПо всем интересующим вас вопросам обращайтесь "в личку" или e-mail: info@ibizafamily. es_____________________________________________________IBIZAFAMILY SERVICE - наш сервис и предложения на Ибице 😃
Начало и место завершения
🚩 Ibiza

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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