TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

Мы приглашаем Вас провести время на классической прогулочной яхтой с деревянной палубой вмещает до 38 человек. Мы проплывем вдоль нетронутого западного побережья Ибицы.
Яхта отправляется из чудесного порта Сан Антонио. С этой стороны острова вы найдете потрясающие бухты, такие как Cala Gracioneta, Cala Comte, Cala Salada и Cala Bassa со знаменитым Cala Bassa Beach Club.
Можно устроиться в шезлонге под солнцем или воспользоваться снаряжением для ныряния с маской и гребли.
Яхта полностью оснащена для веселого времяпровождения в потрясающей обстановке с ледяным напитком.
Что входит
Напитки
Фрукты
Снаряжение для гребли
Снаряжение для плавания с маской
Начало и место завершения
🚩 порт Сан-Антонио
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.