TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

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Трехчасовая прогулка на яхте

TicketsS
TicketsS – Гид из Ибицы
Насладитесь прогулкой на яхте 🛥️ вдоль западного побережья Ибицы.

Поплавайте просто так, с маской или в лодке ⚓ в девственных бухтах, побывайте на укромных пляжах и под скалами, о которые разбиваются волны.

Или расслабьтесь на борту с любимым напитком в руке.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €74 за человека

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Трехчасовая прогулка на яхте
Трехчасовая прогулка на яхте
Мы приглашаем Вас провести время на классической прогулочной яхтой с деревянной палубой вмещает до 38 человек. Мы проплывем вдоль нетронутого западного побережья Ибицы.
Яхта отправляется из чудесного порта Сан Антонио. С этой стороны острова вы найдете потрясающие бухты, такие как Cala Gracioneta, Cala Comte, Cala Salada и Cala Bassa со знаменитым Cala Bassa Beach Club.
Можно устроиться в шезлонге под солнцем или воспользоваться снаряжением для ныряния с маской и гребли.
Яхта полностью оснащена для веселого времяпровождения в потрясающей обстановке с ледяным напитком.
Что входит
  • Напитки
  • Фрукты
  • Снаряжение для гребли
  • Снаряжение для плавания с маской
Начало и место завершения
🚩 порт Сан-Антонио
Трехчасовая прогулка на яхте
Трехчасовая прогулка на яхте

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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