TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

Мы приглашаем Вас провести время на классической прогулочной яхтой с деревянной палубой вмещает до 38 человек. Мы проплывем вдоль нетронутого западного побережья Ибицы.

Яхта отправляется из чудесного порта Сан Антонио. С этой стороны острова вы найдете потрясающие бухты, такие как Cala Gracioneta, Cala Comte, Cala Salada и Cala Bassa со знаменитым Cala Bassa Beach Club.

Можно устроиться в шезлонге под солнцем или воспользоваться снаряжением для ныряния с маской и гребли.

Яхта полностью оснащена для веселого времяпровождения в потрясающей обстановке с ледяным напитком.