TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

Эта экскурсия ⛳ подойдет тем, кто хочет провести 3 часа в море 🌊 у нетронутого западного побережья Ибицы. Вы увидите потрясающие бухты, такие как Кала Грационета, Кала Комте, Кала Салада и Кала Басса, со знаменитым пляжным клубом Кала Басса. В Ващем распоряжении - шезлонги с зонтами от солнца, а также снаряжение для подводного плавания и гребли.

Лодка полностью оборудована для приятного времяпровождения в потрясающей природной среде с ледяным напитком в руке.