TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

Эта экскурсия ⛳ подойдет тем, кто хочет провести 3 часа в море 🌊 у нетронутого западного побережья Ибицы. Вы увидите потрясающие бухты, такие как Кала Грационета, Кала Комте, Кала Салада и Кала Басса, со знаменитым пляжным клубом Кала Басса. В Ващем распоряжении - шезлонги с зонтами от солнца, а также снаряжение для подводного плавания и гребли.
Лодка полностью оборудована для приятного времяпровождения в потрясающей природной среде с ледяным напитком в руке.
Что входит
Безлимитный алкоголь
Свежие фрукты
Оборудование для гребли
Оборудование для подводного плавания
Начало и место завершения
🚩 порт Сан-Антонио
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.