TicketsS проводит ещё 2 экскурсии

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Трехчасовой морской круиз на закате

TicketsS
TicketsS – Гид из Ибицы
Трехчасовой вечерний круиз у нетронутого западного побережья Ибицы по системе "все включено" для любителей вечеринок.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €74 за человека

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Трехчасовой морской круиз на закате
Трехчасовой морской круиз на закате
Эта экскурсия ⛳ подойдет тем, кто хочет провести 3 часа в море 🌊 у нетронутого западного побережья Ибицы. Вы увидите потрясающие бухты, такие как Кала Грационета, Кала Комте, Кала Салада и Кала Басса, со знаменитым пляжным клубом Кала Басса. В Ващем распоряжении - шезлонги с зонтами от солнца, а также снаряжение для подводного плавания и гребли.
Лодка полностью оборудована для приятного времяпровождения в потрясающей природной среде с ледяным напитком в руке.
Что входит
  • Безлимитный алкоголь
  • Свежие фрукты
  • Оборудование для гребли
  • Оборудование для подводного плавания
Начало и место завершения
🚩 порт Сан-Антонио
Трехчасовой морской круиз на закате
Трехчасовой морской круиз на закате

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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