Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 1 часа, где мы сможем увидеть прекрасные виды прибережной зоны Коста дель Соль. Начинаем нашу экскурсию ⛳ с посещения природного парка Торкаль. Природа в окрестностях городка Торкаль весьма необычная. Из-за сильной эрозии карстовые скалы Торкаля приняли такие причудливые формы, что фантазия сама просыпается в нас и мы принимаемся наперебой придумывать названия этим творениям Природы. Тот камень похож на женскую точеную головку, гордо закинутую назад, а вон тот — на сложенные друг на друга кружочки печенья. Все дружно включаются в эту игру и… вот уже все мы держимся за животы и не можем больше смеяться — нет сил! А вот и кое-что любопытное встретилось прямо под ногами — отпечаток в скале, которую оставил живший миллионы лет назад моллюск или улитка огромных размеров. Здесь Естественную Историю 📖, что проходили в школе, видишь воочию. Так и кажется, что пройдешь еще чуть-чуть и найдешь окаменелости древних ящеров и динозавров. Что ж! И такое случается здесь! Ученые всего мира знают эту местность не как туристический маршрут, а как место, где можно сделать много интереснейших открытий о флоре и фауне давно минувших эпох.

Затем мы переезжаем в Антекеру который по своему интересен: есть тут и величественные церкви 16 -го века и замок 🏰 и белоснежные домики традиционной испанской застройки, теснящиеся на склонах гор ⛰️. (Вообще то, все городки Андалузии расположены на склонах гор, равнины здесь редкость. ) Название городка происходит от римского поселения Antikaria, которое возникло здесь во времена Цезарей. Но раскопки показывают, что люди населяли эту местность еще 4500 лет назад.

Жители Антекеры видели многое: и битву царя Асдрубала с римскими легионами и нашествие германских племен и, наконец, завоевание арабами под предводительством Abdelazis-Ben-Muza-Ben-Noseir. У арабов этот город 🏙️ назывался Medina Antecaria.

Рассвет Антекеры, как города, пришелся на 18 век. Строились дворцы и церкви, дома и часовни. И на сегодняшний день Антекера — важнейший центр на севере провинции Малага.

На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.

Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.