Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Кадиса
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €321 за человека

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Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Выезжаем с указанного вами места на Коста дель Соль. Дорога занимает около 1 часа, где мы сможем увидеть прекрасные виды прибережной зоны Коста дель Соль. Начинаем нашу экскурсию ⛳ с посещения природного парка Торкаль. Природа в окрестностях городка Торкаль весьма необычная. Из-за сильной эрозии карстовые скалы Торкаля приняли такие причудливые формы, что фантазия сама просыпается в нас и мы принимаемся наперебой придумывать названия этим творениям Природы. Тот камень похож на женскую точеную головку, гордо закинутую назад, а вон тот — на сложенные друг на друга кружочки печенья. Все дружно включаются в эту игру и… вот уже все мы держимся за животы и не можем больше смеяться — нет сил! А вот и кое-что любопытное встретилось прямо под ногами — отпечаток в скале, которую оставил живший миллионы лет назад моллюск или улитка огромных размеров. Здесь Естественную Историю 📖, что проходили в школе, видишь воочию. Так и кажется, что пройдешь еще чуть-чуть и найдешь окаменелости древних ящеров и динозавров. Что ж! И такое случается здесь! Ученые всего мира знают эту местность не как туристический маршрут, а как место, где можно сделать много интереснейших открытий о флоре и фауне давно минувших эпох.
Затем мы переезжаем в Антекеру который по своему интересен: есть тут и величественные церкви 16 -го века и замок 🏰 и белоснежные домики традиционной испанской застройки, теснящиеся на склонах гор ⛰️. (Вообще то, все городки Андалузии расположены на склонах гор, равнины здесь редкость. ) Название городка происходит от римского поселения Antikaria, которое возникло здесь во времена Цезарей. Но раскопки показывают, что люди населяли эту местность еще 4500 лет назад.
Жители Антекеры видели многое: и битву царя Асдрубала с римскими легионами и нашествие германских племен и, наконец, завоевание арабами под предводительством Abdelazis-Ben-Muza-Ben-Noseir. У арабов этот город 🏙️ назывался Medina Antecaria.
Рассвет Антекеры, как города, пришелся на 18 век. Строились дворцы и церкви, дома и часовни. И на сегодняшний день Антекера — важнейший центр на севере провинции Малага.
На протяжение всего отдыха Вы не будете ограниченны во времени. Вы сами будете решать во сколько начинается Ваша экскурсия, сколько проводить времени в том или ином месте и когда она заканчивается.
Главным будете Вы, а я помогу Вам в комфорте и с хорошим настроением провести Ваш отпуск.
Начало и место завершения
🚩 Cadiz
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль
Индивидуальная экскурсия в Антекеру и Торкаль с Коста дель Соль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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