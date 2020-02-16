Город Кадис, которому 3000 лет, когда-то был отправной точкой для кораблей, отправляющихся в Новый Свет, и теперь славится живописным мавританским очарованием своего старого центрального квартала.

Экскурсионный автобус City Sightseeing обеспечивает удобные остановки у прекрасного собора, центрального квартала, окруженного городскими стенами, и у залива.

Остановки тура:

1. Авенида дель Пуэрто

2. Пласа-де-ла-Эспанидад

3. Пуэртас-де-Тьерра

4. Кафедральный собор

5. Плайя-Калета

6. Плайя Санта-Мария

7. Плайя-Виктория

8. Plaza Sevilla.

9. Байя-де-Кадис