Кадис: билет на hop-on hop-off тур на 2 дня

На красных двухэтажных автобусах City Sightseeing Cadiz с панорамной открытой верхней площадкой вы сможете осмотреть

4
104 отзыва
В группе
до 50 чел.
На красных двухэтажных автобусах City Sightseeing Cadiz с панорамной открытой верхней площадкой вы сможете осмотреть потрясающий город Кадис с выгодного ракурса.
Кадис: билет на hop-on hop-off тур на 2 дня
Кадис: билет на hop-on hop-off тур на 2 дня
Кадис: билет на hop-on hop-off тур на 2 дня
Кадис: билет на hop-on hop-off тур на 2 дня
Кадис: билет на hop-on hop-off тур на 2 дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Кафедральный собор
  2. Центральный квартал
  3. Пласа-де-Мина
  4. Башня Тавира
  5. Римский театр
Город Кадис, которому 3000 лет, когда-то был отправной точкой для кораблей, отправляющихся в Новый Свет, и теперь славится живописным мавританским очарованием своего старого центрального квартала.
Экскурсионный автобус City Sightseeing обеспечивает удобные остановки у прекрасного собора, центрального квартала, окруженного городскими стенами, и у залива.

Остановки тура:

    1. Авенида дель Пуэрто
    2. Пласа-де-ла-Эспанидад
    3. Пуэртас-де-Тьерра
    4. Кафедральный собор
    5. Плайя-Калета
    6. Плайя Санта-Мария
    7. Плайя-Виктория
    8. Plaza Sevilla.
    9. Байя-де-Кадис

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • 2-дневный автобусный билет
    • Многоязычный аудиокомментарий
    • Наушники
    • 2 пешеходные экскурсии
    • 33% скидка на вход в Госпиталь Мухерес
    • скидка 50% на вход в Ораторию Санта-Куэва
    • скидка 50% на вход в Ораторию Сан-Фелипе
    Что не входит
    • Билеты на посещение достопримечательностей
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Не допускаются
    • Домашние животные
    • Курение
    Важная информация
    • Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
    • Частота: каждые 30 минут утром и каждые 60 минут после 13:00
    • Тур проводится с 10:00 до 17:00
    • Бесплатная пешеходная экскурсия отправляется от киоска City Expert на площади Сан-Хуан-де-Диос ежедневно в 12:30. Продолжительность: 1 час
    • Начальная точка: остановка 1 - Avenida del Puerto
    • Доступно для инвалидов
    • Сезон: круглый год
    • Продолжительность: 60 минут
    • Продолжительность билета: 2 дня
    • Остановки 10 и 11 доступны только с 15.49
    • Остановки 8 и 8 недоступны до дальнейшего уведомления
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    J
    16 фев 2020
    Стоит продолжить, как вы видите весь город.
    А
    3 фев 2020
    Несмотря на плохую погоду очень приятно
    А
    17 дек 2019
    Хорошая организация на начальном этапе
    Ещё 101 отзыв

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