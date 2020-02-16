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Кафедральный собор
Центральный квартал
Пласа-де-Мина
Башня Тавира
Римский театр
Город Кадис, которому 3000 лет, когда-то был отправной точкой для кораблей, отправляющихся в Новый Свет, и теперь славится живописным мавританским очарованием своего старого центрального квартала.
Экскурсионный автобус City Sightseeing обеспечивает удобные остановки у прекрасного собора, центрального квартала, окруженного городскими стенами, и у залива.
Остановки тура:
1. Авенида дель Пуэрто
2. Пласа-де-ла-Эспанидад
3. Пуэртас-де-Тьерра
4. Кафедральный собор
5. Плайя-Калета
6. Плайя Санта-Мария
7. Плайя-Виктория
8. Plaza Sevilla.
9. Байя-де-Кадис
Ответы на вопросы
Что входит
2-дневный автобусный билет
Многоязычный аудиокомментарий
Наушники
2 пешеходные экскурсии
33% скидка на вход в Госпиталь Мухерес
скидка 50% на вход в Ораторию Санта-Куэва
скидка 50% на вход в Ораторию Сан-Фелипе
Что не входит
Билеты на посещение достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Важная информация
Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
Частота: каждые 30 минут утром и каждые 60 минут после 13:00
Тур проводится с 10:00 до 17:00
Бесплатная пешеходная экскурсия отправляется от киоска City Expert на площади Сан-Хуан-де-Диос ежедневно в 12:30. Продолжительность: 1 час
Начальная точка: остановка 1 - Avenida del Puerto
Доступно для инвалидов
Сезон: круглый год
Продолжительность: 60 минут
Продолжительность билета: 2 дня
Остановки 10 и 11 доступны только с 15.49
Остановки 8 и 8 недоступны до дальнейшего уведомления
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
J
JOAN
16 фев 2020
Стоит продолжить, как вы видите весь город.
А
Аноним
3 фев 2020
Несмотря на плохую погоду очень приятно
А
Аноним
17 дек 2019
Хорошая организация на начальном этапе
Ещё 101 отзыв
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