Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Лучшее Фламенко шоу на Коста дель Соль

Гид S.
Гид S. – Гид из Кадиса
Лучшее Фламенко шоу на Коста дель Соль
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Лучшее Фламенко шоу на Коста дель Соль
Лучшее Фламенко шоу на Коста дель Соль
Мы предлагаем вам организацию посещения блистательного, незабываемого танцевального шоуфламенко в зале «Фортуна» в отеле «Torrequebrada». Представление начинается вечером, в двадцать два тридцать и состоит из двух частей. Зрители шоу полностью погружаются в мир любви, страсти и тонкой чувственности.
Страстный и чувственный фламенко зажигает души зрителей. Кажется, что внутри самих танцоров полыхает этот обжигающий огонь, несмотря на их внешнюю холодность. Первая часть шоу — это прелюдия ко второй. Первая плавно переходит во вторую. Звучит только одно музыкальное произведение и с помощью одной и той же мелодии группа танцоров раскрывает характер и «испанскую душу» трех совершенно разных танцев: болеро, классического испанского танца и фламенко. Все восхищает и запоминается в этом шоу: великолепные костюмы, испанская музыка и, конечно же, танцоры. Во время представления предлагаются два напитка (на выбор) — алкогольный или безалкогольный.
До начала шоу проводится фотосъемка и после окончания программы предлагаются фотографии 📸, при желании их можно купить. Программа шоу заканчивается в 1. 15, у входа вас будет ждать гид, который доставит вас в отель 🏨. Желающие могут остаться и попытать счастья в игре, поднявшись в казино. Для этого нужен паспорт и входной билет 🎫 на шоу. Добираться до отеля придется самостоятельно.
Начало и место завершения
🚩 Cadiz
Лучшее Фламенко шоу на Коста дель Соль

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
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