Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Приехать отдыхать на море 🌊 и не совершить морскую прогулку 👣 на катере и не порыбачить?…ваш отдых будет не полным! Рыбалка 🐟 — любимый вид отдыха многих людей. Любителям такого отдыха мы сможем предоставить катер с инструктором-рыбаком.

Снаряжения для рыбалки

Мы предложим Вам удочки и катушки последнего поколения. Для рыбалки на глубине мы располагаем удочками PEEN 5, 5 кг и катушками моделей 850 SSM и 950 SSM. Для троллинга на глубине предлагаются более тяжелые и упругие удочки, так как обычно ловится более большая рыба.

Для троллинга на небольшой глубине у нас имеются удочки 14 кг с катушками Shimanos 14 кг, а также для больших видов рыбы, как например Дорада мы предлагаем удочки 59 кг с катушками того же веса.

Рыбалка на небольшой глубине

Для этого типа рыбалки рекомендованное время с 10:00 до 18:00, рыбалка может быть организованна только в марте, июне, июле, августе и сентябре. Рыбалка осуществляется в движении на скорости 6–8 узлов, на расстоянии от 24 до 28 км от берега моря. В этой области можно встретить такие сорта рыб, как дорада, махи, привлек и т. д.

Максимальное число рыбаков: 8

Рыбалка на глубину

В этом типе рыбалки гарантия улова составляем 99%. Рыбалка на глубину осуществляется на расстоянии от 6 до 10 км от берега, около 20–25 минут. В этих местах дно скалистое, с камнями и крутыми склонами, где собирается большое количество рыбы. Рыбалка осуществляется с лодки, стоящей на якоре, при использовании натуральной приманки как например кальмары, сардины, крабы и др. Во время такой рыбалки можно встретить много видов рыбы (дорада, морской лещ и др).

Вам будет гарантирован отлично проведенный день рыбалки с большим количеством и разнообразием пойманной рыбы.

Троллинг

Троллингом называется вид рыбалки, при которой приманка, натуральная или механическая, опускается на дно, глубже, чем обычно, и заманивает таким образом рыбу. Для троллинга используется несколько систем: отвесная линия, углубление и др. У нас имеются углубители с металлическим шнуром и грузилами, которые способны опускаться от 12 до 70 метров. Цены включают снаряжение, топливо, страховку, капитана, закуски, пиво и газированные напитки.