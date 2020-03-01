Выбирайте и другие экскурсии в Калелье

Что вас ожидает

Курорты, деревушки и чудесная природа

Мы отправимся в Пас-де-ла-Каса, самый крупный горнолыжный курорт Андорры и одно из самых живописных мест. По дороге вы узнаете о традициях и местной культуре, любуясь природой Пиренеев: зеленые горы и чистые озера, пасущиеся на лугах коровы, словно сошедшие с упаковки шоколада. В деревушке Эль-Тартер вы сможете продегустировать вина и колбасы местного производства. А проезжая Канильо, одну из семи паррокий страны, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы сохранить красоты региона на снимках.

Средневековые памятники

Вы посетите церковь Маричель, старинный символ Андорры. Я расскажу о появлении святыни — статуи Богоматери — на этой земле. Еще одно религиозное сооружение на нашем пути — каменная церковь святого Михаила, построенная в 12-м столетии. В Андорра-ла-Велья вы пройдете по историческим местам города и осмотрите средневековое здание Правительства Андорры, услышите о таинственном Хранилище семи ключей и о том, что находится в круглых башенках.

Закупиться с большими скидками

После обзорной экскурсии вас ждет свободное время и шопинг, для которого здесь созданы отличные условия. Территория страны является зоной беспошлинной торговли, поэтому любые товары здесь можно приобрести по привлекательной цене. А скидочные купоны, которые мы раздадим после прогулки, помогут сэкономить еще больше.