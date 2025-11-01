Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Картахене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

Пешая 2.5 часа 16 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Картахена - наследница Карфагена Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке Начало: Площадь Порт Картахены рядом с гигантским флагшток... €175 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Загадки времени и скрытые послания Картахены Побывать в ключевых точках города и расшифровать архитектурные коды от €160 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Тайны, вермут и пиратские истории Картахены Разобраться в богатой истории города, насладиться его вкусами и архитектурой €200 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Картахены

