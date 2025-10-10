Индивидуальная
до 4 чел.
Картахена - наследница Карфагена
Ожившие уроки истории, древние секреты и уникальный кофе на обзорной прогулке
Начало: Площадь Порт Картахены рядом с гигантским флагшток...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки времени и скрытые послания Картахены
Побывать в ключевых точках города и расшифровать архитектурные коды
Сегодня в 09:30
Завтра в 17:30
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны, вермут и пиратские истории Картахены
Разобраться в богатой истории города, насладиться его вкусами и архитектурой
12 окт в 09:30
13 окт в 09:30
€200 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Картахене в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Картахене
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Картахене в октябре 2025
Сейчас в Картахене в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 200. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Картахене (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 18 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь