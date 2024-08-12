3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
Сегодня в 10:00
10 сен в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
€195 за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 августа 2024С Павлом все было очень интересно, много нового. Все очень четко, грамотно и с бережным отношением к экскурсантам. Спасибо! Надеемся встретиться с ним на других экскурсиях.
- ДДмитрий5 августа 2024Спасибо Павлу за интересное и полезное времяпрепровождение в прекрасном городе Кордоба. Нам всё очень понравилось!
- ААндрей3 июля 2024Павел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни города. Маршрут был логично построен,
- РРоберт3 июля 2024Спасибо огромное Рубену за грамотное и интересное преподнесение материала. Всё прошло замечательно. Рекомендую!
- ООльга4 апреля 2023Эльмира легкий и веселый рассказчик. Спасибо за проведенное с нами время.
- ООльга20 августа 2022Рекомендую всем кто посещает Кордобу впервые. Вы влюбитесь в этот город с первых минут пешей прогулки.
- ТТатьяна21 июля 2019Четкая организация экскурсии, дополнительно по нашей просьбе был организован трансфер от отеля в Бенальмадене в Кордобу и обратно. Волшебные 3
Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Кордове в сентябре 2024
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