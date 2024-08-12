Е Елена Кордова - погружение в средневековье С Павлом все было очень интересно, много нового. Все очень четко, грамотно и с бережным отношением к экскурсантам. Спасибо! Надеемся встретиться с ним на других экскурсиях.

Д Дмитрий Кордова - погружение в средневековье Спасибо Павлу за интересное и полезное времяпрепровождение в прекрасном городе Кордоба. Нам всё очень понравилось!

А Андрей Кордова - погружение в средневековье читать дальше поэтому мы смогли оперативно осмотреть главные достопримечательности и обойти основные кварталы. Мы поучаствовали в выборе лучшего дворика Кордобы, познакомились с местной гастрономией, а также узнали чем промышляли местные торговцы и ремесленники на протяжении многих веков. С удовольствием провели эту экскурсию, июльский зной оказался нам не страшен благодаря четкой логистике от Павла. Павел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни города. Маршрут был логично построен,

Р Роберт Кордова - город трёх культур и религий Спасибо огромное Рубену за грамотное и интересное преподнесение материала. Всё прошло замечательно. Рекомендую!

О Ольга Обзорная экскурсия по Кордове Эльмира легкий и веселый рассказчик. Спасибо за проведенное с нами время.

О Ольга Обзорная экскурсия по Кордове Рекомендую всем кто посещает Кордобу впервые. Вы влюбитесь в этот город с первых минут пешей прогулки.