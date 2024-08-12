На Рождество – экскурсии в Кордове

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Кордове на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кордова - погружение в средневековье
Пешая
76 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кордове: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Кордобе, где переплелись многовековые традиции и культуры. Узнайте о величии римлян, мусульман и иудеев
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
140 за всё до 5 чел.
Кордова - город трёх культур и религий
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
Сегодня в 10:00
10 сен в 09:00
175 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Кордове
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
195 за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 августа 2024
    Кордова - погружение в средневековье
    С Павлом все было очень интересно, много нового. Все очень четко, грамотно и с бережным отношением к экскурсантам. Спасибо! Надеемся встретиться с ним на других экскурсиях.
  • Д
    Дмитрий
    5 августа 2024
    Кордова - погружение в средневековье
    Спасибо Павлу за интересное и полезное времяпрепровождение в прекрасном городе Кордоба. Нам всё очень понравилось!
  • А
    Андрей
    3 июля 2024
    Кордова - погружение в средневековье
    Павел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни города. Маршрут был логично построен,
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    поэтому мы смогли оперативно осмотреть главные достопримечательности и обойти основные кварталы. Мы поучаствовали в выборе лучшего дворика Кордобы, познакомились с местной гастрономией, а также узнали чем промышляли местные торговцы и ремесленники на протяжении многих веков. С удовольствием провели эту экскурсию, июльский зной оказался нам не страшен благодаря четкой логистике от Павла.

    Павел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни городаПавел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни городаПавел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни городаПавел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни городаПавел очень содержательно провел экскурсию об истории Кордобы, проводя параллели и с сегодняшними событиями жизни города
  • Р
    Роберт
    3 июля 2024
    Кордова - город трёх культур и религий
    Спасибо огромное Рубену за грамотное и интересное преподнесение материала. Всё прошло замечательно. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    4 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Кордове
    Эльмира легкий и веселый рассказчик. Спасибо за проведенное с нами время.
  • О
    Ольга
    20 августа 2022
    Обзорная экскурсия по Кордове
    Рекомендую всем кто посещает Кордобу впервые. Вы влюбитесь в этот город с первых минут пешей прогулки.
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2019
    Обзорная экскурсия по Кордове
    Четкая организация экскурсии, дополнительно по нашей просьбе был организован трансфер от отеля в Бенальмадене в Кордобу и обратно. Волшебные 3
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    часа в сердце Кордобы! Римский мост (привет от Game of Thrones:), Мескита, еврейский квартал, Алькасар… Впечатляет до головокружения! В завершение прогулки по улочкам старинного города гид порекомендовал таверну, посоветовал традиционные андалусские блюда и помог сделать заказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Кордове в сентябре 2024
Сейчас в Кордове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 195. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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