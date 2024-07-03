Все – экскурсии в Кордове

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кордове на русском языке, цены от €175. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Кордове
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове: исторические и культурные достопримечательности
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
195 за всё до 30 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
175 за всё до 9 чел.
Кордова - город трёх культур и религий
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
175 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роберт
    3 июля 2024
    Кордова - город трёх культур и религий
    Спасибо огромное Рубену за грамотное и интересное преподнесение материала. Всё прошло замечательно. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Нам очень повезло, что мы заказали экскурсию по мечете у Рубена. Благодаря его глубоким знаниям и его искренней любви к своему делу экскурсия получилась незабываемой . Большое спасибо.
  • В
    Виктория
    29 января 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много интересных фактов, проникаешься величием
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    и духом времени Кордовы. Рубен разбирается в истории, архитектуре, религии, политике и других сферах, и готов адаптировать свой рассказ под запросы конкретного слушателя. Также хочу отметить его позитивный настрой! В итоге экскурсии Кордова для нас открылась в ее лучшем свете, обязательно вернёмся ещё!

    Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много
  • О
    Ольга
    4 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Кордове
    Эльмира легкий и веселый рассказчик. Спасибо за проведенное с нами время.
  • О
    Ольга
    20 августа 2022
    Обзорная экскурсия по Кордове
    Рекомендую всем кто посещает Кордобу впервые. Вы влюбитесь в этот город с первых минут пешей прогулки.
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2019
    Обзорная экскурсия по Кордове
    Четкая организация экскурсии, дополнительно по нашей просьбе был организован трансфер от отеля в Бенальмадене в Кордобу и обратно. Волшебные 3
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    часа в сердце Кордобы! Римский мост (привет от Game of Thrones:), Мескита, еврейский квартал, Алькасар… Впечатляет до головокружения! В завершение прогулки по улочкам старинного города гид порекомендовал таверну, посоветовал традиционные андалусские блюда и помог сделать заказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Кордове в августе 2024
Сейчас в Кордове в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 195. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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