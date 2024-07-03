2.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кордове: исторические и культурные достопримечательности
Три религии гармонично переплелись в истории Кордобы. Погрузитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем, посетите ключевые достопримечательности
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€195 за всё до 30 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в богатую историю Кордовы с экскурсией по Меските: архитектура, культура, интриги
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€175 за всё до 9 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кордове: Римский мост, башня Калаорра и Великая мечеть
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Медине Кордовы. Узнайте о сосуществовании ислама, иудаизма и христианства, посетите Великую мечеть и синагогу
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€175 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоберт3 июля 2024Спасибо огромное Рубену за грамотное и интересное преподнесение материала. Всё прошло замечательно. Рекомендую!
- ООльга3 июня 2024Нам очень повезло, что мы заказали экскурсию по мечете у Рубена. Благодаря его глубоким знаниям и его искренней любви к своему делу экскурсия получилась незабываемой . Большое спасибо.
- ВВиктория29 января 2024Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много интересных фактов, проникаешься величием
- ООльга4 апреля 2023Эльмира легкий и веселый рассказчик. Спасибо за проведенное с нами время.
- ООльга20 августа 2022Рекомендую всем кто посещает Кордобу впервые. Вы влюбитесь в этот город с первых минут пешей прогулки.
- ТТатьяна21 июля 2019Четкая организация экскурсии, дополнительно по нашей просьбе был организован трансфер от отеля в Бенальмадене в Кордобу и обратно. Волшебные 3
Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Кордове в августе 2024
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