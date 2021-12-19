Все экскурсии и мероприятия в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии
Входной билет
€25
за 1 чел.
Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди
⛴ На теплоходе
Путешествие в глубокий синий мир морских животных на Гран-Канарии
В группе
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1д 6ч
€12
за 1 чел.
Прогулка на верблюдах по дюнам Маспаломаса
🐫 На верблюдах
Насладитесь прогулкой на верблюдах с проводниками-сахарави в живописной местности
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €12. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 декабрь, январь и февраль