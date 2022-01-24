Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди

Путешествие в глубокий синий мир морских животных на Гран-Канарии

4.5
235 отзывов
Входной билет
Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди
Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди
Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди
Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди
Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди
Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди
Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди
Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди
Poema del Mar - Аквариум Гран-Канария: проход без очереди
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Poema del Mar (или «Поэма о море») - это суперсовременный аквариум в солнечной гавани Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Погрузитесь в 35 уникальных экосистем со всего мира, посмотрите более 350 видов экзотических морских обитателей и 2 000 видов флоры!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в аквариум
Что не входит
  • Транспортировка в аквариум
  • Еда и напитки
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