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Poema del Mar (или «Поэма о море») - это суперсовременный аквариум в солнечной гавани Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Погрузитесь в 35 уникальных экосистем со всего мира, посмотрите более 350 видов экзотических морских обитателей и 2 000 видов флоры!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в аквариум
Что не входит
Транспортировка в аквариум
Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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