Всё о Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии

Полезная информация о Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии

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Местное время в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии
21:3549
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаЛас-Пальмас-де-Гран-Канария
По-английскиLas Palmas de Gran Canaria
Столица регионаЛас-Пальмас-де-Гран-Канария является столицей региона
Население города381 847 чел.
Часовой поясAtlantic/Canary
Средняя высота23 м. от уровня моря

Где находится Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на карте