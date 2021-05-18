Полезная информация о Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии
Что нужно знать о Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии
21:3549
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|По-английски
|Las Palmas de Gran Canaria
|Столица региона
|Лас-Пальмас-де-Гран-Канария является столицей региона
|Население города
|381 847 чел.
|Часовой пояс
|Atlantic/Canary
|Средняя высота
|23 м. от уровня моря