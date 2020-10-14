Как добраться до Ласа-Пальмаса на самолёте
В Ласе-Пальмасе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gran Canaria Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ласа-Пальмаса
- Гран-Канария LPAGran Canaria Airport
Самые дешёвые билеты в Лас-Пальмас из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 365
|3ч
|21.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 637
|3ч 35м
|14.01.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|1 881
|26ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 996
|13ч 20м (⇵1)
|28.07.2021
|из 🇪🇸Тенерифе
|2 059
|30м
|30.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|2 095
|20ч 5м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇪🇸Фуэртевентуры
|2 180
|24ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 200
|15ч 15м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 227
|4ч 45м
|13.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 352
|14ч 40м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 362
|23ч 40м (⇵2)
|23.01.2021
|из 🇪🇸Грана-Канарии
|2 367
|45м
|14.11.2020
|из 🇮🇹Пизы
|2 446
|4ч 20м
|30.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 452
|14ч 35м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 492
|24ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|2 515
|4ч 20м
|17.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 543
|11ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 573
|4ч 30м
|16.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 640
|51ч 10м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇬🇧Лидс
|2 721
|4ч 45м
|09.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 742
|13ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 816
|27ч 40м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|2 918
|29ч 50м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 959
|41ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 995
|24ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|2 997
|27ч 30м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|3 130
|14ч 30м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 163
|24ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|3 269
|43ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы
|3 302
|26ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|3 361
|22ч 5м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|3 413
|43ч 15м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇮🇪Дублина
|3 487
|29ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 490
|35ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 520
|50ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|3 552
|39ч 45м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 560
|26ч 5м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 597
|18ч (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 624
|29ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|3 762
|38ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|3 815
|20ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|3 925
|26ч 10м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|4 007
|42ч 25м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|4 087
|23ч 35м (⇵2)
|05.10.2021
|из 🇲🇦Эль-Аюн
|4 176
|1ч 5м
|09.12.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|4 188
|34ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|4 392
|18ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|4 479
|38ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|4 580
|44ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇲🇦Агадира
|4 723
|38ч 10м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇩🇪Дрездена
|4 814
|43ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 045
|32ч 30м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|5 162
|46ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|5 183
|39ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|5 663
|27ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 988
|40ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇪🇸Памплоны
|6 235
|46ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 411
|18ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇪🇸Овьедо
|6 900
|20ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|6 933
|31ч 25м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|7 190
|21ч 10м (⇵2)
|05.11.2020
|из Ялты
|7 700
|41ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|8 188
|41ч (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|8 367
|52ч 55м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Уфы
|8 695
|18ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 750
|30ч 45м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|9 018
|49ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|9 951
|33ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|12 099
|34ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|12 420
|52ч 45м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|12 842
|35ч 5м (⇵2)
|10.05.2021
|из 🇳🇴Киркенеса
|14 745
|40ч 5м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|15 985
|43ч 15м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇷🇺Мурманска
|18 972
|25ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|26 766
|16ч 50м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|29 229
|37ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|32 164
|32ч 50м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇲🇷Нуакшот
|32 826
|42ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ласа-Пальмаса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ласа-Пальмаса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Мадрид, Москва, Нуакшот и Нью-Йорк
- 23.12.202003.01.2021
- 10.12.202004.01.2021
- 23.12.202025.12.2020
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