Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Авиньон является одним из красивейших и старых городов Юга Франции. Административный центр департамента Воклюз. Старая часть города, со всех сторон окружена массивными зубчатыми крепостными стенами, толщиной более трех метров с тридцатью башнями и красивыми 🤩 воротами. Главными достопримечательностями 🏛️ Авиньона являются Папский дворец, мост Сен-Бенезе, собор Нотр-Дам де Дом, здание мэрии города, архиепископский дворец, а также большое количество церквей и музеев.

Это единственный город 🏙️ после Рима, который удосужился быть резиденцией главы католической церкви. Папский дворец появился в Авиньоне с того времени, как в 1309 году папа Климент V переехал со своим двором в Авиньон. Центр католической церкви оставался здесь до 1377 года. За эти годы скромный епископский дворец превратился в грандиозное сооружение.

Авиньон прекрасен в любое время года. Сюда можно приезжать, как зимой, так и летом. Здесь много интересных архитектурных произведений. Среди церквей наиболее интересны собор Нотр-Дам де Дом (XII век) с романскими куполами и папскими усыпальницами внутри, и церковь ⛪ Сен-Дидье (XIV век). Раньше в Авиньоне находились десятки мужских и женских монастырей. Во время Великой французской революции многие церкви были разрушены и навсегда утрачены.

Или, стали использоваться не по назначению, как, например, францисканский монастырь с гробницей Лауры де Сад, умершей в 1348 г. от вспышки чумы и воспетой великим Петраркой. В Музее каменных изваяний хранятся скульптуры и мозаики до римского Прованса. В Музее Кальве также немало интересного, например предметы быта римских времен, а также коллекция французского искусства, включая работы Родена, Мане и Дюфи.

Знаменитый мост Сен-Бенезе (1171–1185), согласно легенде был заложен мальчиком-пастухом Бенезе. Когда-то имевший 22 арки, был в 1668 году разрушен разливом реки Роны. На уцелевшей части стоит крошечная часовня Св. Николая.

Детальная информация по проведению и вариантах данной экскурсии 🧭 при контакте.