Что вас ожидает

Многоголосие культур Ниццы

Наше путешествие начнется с Ниццы — вы удивитесь, как тесно переплетены здесь история России и Франции. Мы посетим площадь Массена, увидим дворец губернатора и оперный театр. В Старом городе откроем другую сторону курорта, а после пройдемся по Английской набережной. В свободное время вы можете подняться смотровую площадку «фонтан королевы Виктории», откуда открывается изумительный вид на Ниццу.

Парфюмерная столица

Далее мы направимся в город Эз, на фабрику духов Фрагонар — одну из самых известных в мире. В музее-мастерской вы узнаете о профессии «Месье Нос», увидите сложное оборудование для дистилляции и откроете тайну производства духов и эфирных масел.

Город-государство: роскошь и богатство

Монако впечатлит вас состоятельностью и аристократизмом. Мы проедем по трассе Формулы-1, осмотрим площадь и дворец Гримальди. Гуляя по парку Грейс Келли, поговорим об актрисе, ставшей принцессой. Вас ждут легенды и рассказы о персонажах знаменитого казино Монте-Карло — вы сможете посетить его холл и за отдельную плату даже игорные залы.

Город цветов и пляжей

Переночевав в отеле в городе Сан-Ремо, мы отправимся бродить по живописному кварталу Ла-Пиния. Полюбуемся Русской церковью и пройдем по набережной русской императрицы — вы узнаете о связи города с нашими соотечественниками и услышите их любопытные истории. А в свободное время сможете пройтись по магазинам или отдохнуть на пляжах.

Камера, мотор, Канны

Город-праздник встречает всех гостей как настоящих звезд. Красная дорожка приведет ко входу в Дворец Кинофестивалей — вы услышите легенды о легендах мира кино и звездного мероприятия. Узнаете, как «Путь малого креста» превратился в фешенебельную набережную Круазет. И полюбуетесь панорамой города со смотровой у сурового замка Кастр.

Программа

14:00 — Ницца

18:00 — Эз

19.00 — Монако

22.00 — Приезд в Сан-Ремо, заселение в отель

09.00 — Пешеходная экскурсия по Сан-Ремо. Свободное время.

13.30 — Канны. Свободное время

16.00 — отправление из Канн

23.00 — Возвращение в Испанию