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Ницца — Эз — Монако — Монте-Карло — Сан-Ремо — Канны: двухдневная поездка по курортам побережья

Ольга
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Ольга – экскурсионное агентство
Это путешествие — коллекция курортных городов Французской Ривьеры.

Вы посетите Ниццу — французский курорт с итальянским темпераментом — и раскроете секреты ароматов на старинной парфюмерной фабрике города Эз.

В Сан-Ремо пройдетесь по улочкам средневекового центра и отдохнёте на пляжах.

Княжество Монако покажет пример утончённой роскоши, а звездные Канны помогут приблизиться к миру кино.
189 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча — hotel Helios
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу

Что вас ожидает

Многоголосие культур Ниццы
Наше путешествие начнется с Ниццы — вы удивитесь, как тесно переплетены здесь история России и Франции. Мы посетим площадь Массена, увидим дворец губернатора и оперный театр. В Старом городе откроем другую сторону курорта, а после пройдемся по Английской набережной. В свободное время вы можете подняться смотровую площадку «фонтан королевы Виктории», откуда открывается изумительный вид на Ниццу.

Парфюмерная столица
Далее мы направимся в город Эз, на фабрику духов Фрагонар — одну из самых известных в мире. В музее-мастерской вы узнаете о профессии «Месье Нос», увидите сложное оборудование для дистилляции и откроете тайну производства духов и эфирных масел.

Город-государство: роскошь и богатство
Монако впечатлит вас состоятельностью и аристократизмом. Мы проедем по трассе Формулы-1, осмотрим площадь и дворец Гримальди. Гуляя по парку Грейс Келли, поговорим об актрисе, ставшей принцессой. Вас ждут легенды и рассказы о персонажах знаменитого казино Монте-Карло — вы сможете посетить его холл и за отдельную плату даже игорные залы.

Город цветов и пляжей
Переночевав в отеле в городе Сан-Ремо, мы отправимся бродить по живописному кварталу Ла-Пиния. Полюбуемся Русской церковью и пройдем по набережной русской императрицы — вы узнаете о связи города с нашими соотечественниками и услышите их любопытные истории. А в свободное время сможете пройтись по магазинам или отдохнуть на пляжах.

Камера, мотор, Канны
Город-праздник встречает всех гостей как настоящих звезд. Красная дорожка приведет ко входу в Дворец Кинофестивалей — вы услышите легенды о легендах мира кино и звездного мероприятия. Узнаете, как «Путь малого креста» превратился в фешенебельную набережную Круазет. И полюбуетесь панорамой города со смотровой у сурового замка Кастр.

Программа
14:00 — Ницца
18:00 — Эз
19.00 — Монако
22.00 — Приезд в Сан-Ремо, заселение в отель
09.00 — Пешеходная экскурсия по Сан-Ремо. Свободное время.
13.30 — Канны. Свободное время
16.00 — отправление из Канн
23.00 — Возвращение в Испанию

Организационные детали

  • Экскурсия групповая: автобус соберет всех путешественников в течение часа.
  • Трансфер осуществляется с побережий:
    Коста Дорада — города Камбрилс, Салоу, Ла Пинеда
    Коста Брава — города Калейя, Пинеда де Мар, Санта Сусанна, Малград де Мар , Бланес, Льорет де Мар.
  • Обратите внимание, что в билете указано общее время и место встречи, более подробную информацию вам сообщит гид.
  • Время, указанное в программе, приблизительное.
  • Отель для ночевки — Grand Hotel «Londra» (4 звезды), размещение в двухместных номерах. Доплата за одноместный номер — 40 евро.
  • В стоимость экскурсии входит завтрак в отеле, все остальное питание оплачивается отдельно. Перекусить можно во время технических остановок, а также во время свободного времени в Ницце, Сан-Ремо, в Каннах.
  • Посещение игровых залов казино Монте-Карло оплачивается отдельно на месте (17 евро за человека), с собой необходимо иметь паспорт, а также соответствовать дресс-коду.
  • Для детей от от 3 до 12 лет стоимость экскурсии — 175 евро. Для для детей от 0-3 лет экскурсия проходит бесплатно.
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу
Bon voyage! Путешествие по Лазурному берегу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура — hotel Helios.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Добрый день, меня зовут Ольга. Я представляю туристическую компанию, которая уже более 40 лет проводит экскурсии для гостей Каталонии, из них около 15 лет — на русском языке. Наши профессиональные гиды познакомят вас с прошлым и настоящим этой автономной области Испании, южной Францией, Андоррой, Монако и Италией. А наши экскурсии оставят у вас яркие эмоции и незабываемые впечатления.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 сентября 2019
Прекрасная экскурсия. Очень насыщенная программа, но маршрут не показался сложным, было много интересной информации, гид Ольга прекрасно владела темой при этом не сухими фактами, а реально занимательными историями. Хочется отметить и организацию, все продумано, никаких лишних остановок, заездов, потери времени. Спасибо!

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