Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Компания EVENTOMASTER предлагает большой выбор услуг по организации и проведению мероприятий любого направления и уровня сложности в Испании на прекрасном средиземноморском побережье Коста Брава и Барселоне. Большой опыт работы и крепкие профессиональные связи позволяют нам решать самые сложные задачи оперативно и качественно. Каждый из наших сотрудников – мастер в своем деле. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц в комплексе предлагаемых нами услуг.
Наши основные направления:
VIP сервис
Деловые мероприятия
Презентация продуктов
Корпоративнве мероприятия
Инсентив мероприятия
Транспортные услуги
Экскурсионные услуги
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.