Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Компания EVENTOMASTER предлагает большой выбор услуг по организации и проведению мероприятий любого направления и уровня сложности в Испании на прекрасном средиземноморском побережье Коста Брава и Барселоне. Большой опыт работы и крепкие профессиональные связи позволяют нам решать самые сложные задачи оперативно и качественно. Каждый из наших сотрудников – мастер в своем деле. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц в комплексе предлагаемых нами услуг.

Наши основные направления: