Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Организация мероприятий в Испании

Гид S.
Гид S. – Гид из Льорета-де-Мара
Организация мероприятий в Испании
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €963 за человека

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Организация мероприятий в Испании
Компания EVENTOMASTER предлагает большой выбор услуг по организации и проведению мероприятий любого направления и уровня сложности в Испании на прекрасном средиземноморском побережье Коста Брава и Барселоне. Большой опыт работы и крепкие профессиональные связи позволяют нам решать самые сложные задачи оперативно и качественно. Каждый из наших сотрудников – мастер в своем деле. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц в комплексе предлагаемых нами услуг.

Наши основные направления:

  • VIP сервис
  • Деловые мероприятия
  • Презентация продуктов
  • Корпоративнве мероприятия
  • Инсентив мероприятия
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионные услуги
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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