Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

«Французский городок с испанским акцентом»

Главный город 🏙️ Руссильона, основанный приблизительно в VII в., лежит на реке Тет в 13 км от Средиземноморского побережья и в 31 км от франко-испанской границы. Перпиньян вследствие своих непростых исторических и территориальных споров превратился в некий симбиоз двух культур, взяв от каждой страны самые яркие стороны.

Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.