Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Главный город 🏙️ Руссильона, основанный приблизительно в VII в., лежит на реке Тет в 13 км от Средиземноморского побережья и в 31 км от франко-испанской границы. Перпиньян вследствие своих непростых исторических и территориальных споров превратился в некий симбиоз двух культур, взяв от каждой страны самые яркие стороны.
Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.
Начало и место завершения
🚩 Lloret de Mar
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.