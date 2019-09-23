3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В Андорру с побережья Коста-Брава!

Зеленые горы, каменные церквушки, старинные дома и выгодные покупки

Ольга
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Ольга – экскурсионное агентство
Андорра — маленькое княжество в сердце пиренейских гор.

Несмотря на размеры, страна знаменита лыжными курортами, природой и средневековыми постройками.

Вы увидите главные места региона, познакомитесь с его историей и, конечно, отправитесь на шопинг: так как это зона беспошлинной торговли, цены будут особенно привлекательные.
50 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 10 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча уточняйте в переписке
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У этой экскурсии3 отзыва
5
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!

Что вас ожидает

Курорты, деревушки и чудесная природа
Мы отправимся в Пас-де-ла-Каса, самый крупный горнолыжный курорт Андорры и одно из самых живописных мест. По дороге вы узнаете о традициях и местной культуре, любуясь природой Пиренеев: зеленые горы и чистые озера, пасущиеся на лугах коровы, словно сошедшие с упаковки шоколада. В деревушке Эль-Тартер вы сможете продегустировать вина и колбасы местного производства. А проезжая Канильо, одну из семи паррокий страны, мы остановимся на смотровой площадке, чтобы сохранить красоты региона на снимках.

Средневековые памятники
Вы посетите церковь Маричель, старинный символ Андорры. Я расскажу о появлении святыни — статуи Богоматери — на этой земле. Еще одно религиозное сооружение на нашем пути — каменная церковь святого Михаила, построенная в 12-м столетии. В Андорра-ла-Велья вы пройдете по историческим местам города и осмотрите средневековое здание Правительства Андорры, услышите о таинственном Хранилище семи ключей и о том, что находится в круглых башенках.

Закупиться с большими скидками
После обзорной экскурсии вас ждет свободное время и шопинг, для которого здесь созданы отличные условия. Территория страны является зоной беспошлинной торговли, поэтому любые товары здесь можно приобрести по привлекательной цене. А скидочные купоны, которые мы раздадим после прогулки, помогут сэкономить еще больше.

Организационные детали

  • Экскурсия групповая: автобус соберет всех путешественников в течение часа.
  • Траснфер возможен с городов побережий Коста-Брава: Льорет-де-Мар, Мальграт-де-Мар, Бланес. Подробности уточняйте в переписке.
  • Дорога в одну сторону занимает около 3,5 часов. Для самостоятельной прогулки по столице Андорры и на шопинг отводится около 3-4 часов.
  • Обратите внимание, что в билете указано общее время и место встречи, более подробную информацию вам сообщит гид.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!
В Андорру с побережья Коста-Брава!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура уточняйте в переписке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Добрый день, меня зовут Ольга. Я представляю туристическую компанию, которая уже более 40 лет проводит экскурсии для гостей Каталонии, из них около 15 лет — на русском языке. Наши профессиональные гиды познакомят вас с прошлым и настоящим этой автономной области Испании, южной Францией, Андоррой, Монако и Италией. А наши экскурсии оставят у вас яркие эмоции и незабываемые впечатления.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Безусловно, стоит посетить) Не могу сказать ничего про шоппинг, цели поездки были другие и достопримечательностей в Андорре не так много. НО природа и пейзажи прекрасны, стоит ехать только ради того, чтобы подняться на Roc del Quer, это потрясающе ( +много красивых фото вам на память)))). Отдельное спасибо гиду Ольге, за интересный рассказ и дополнительные рекомендации
15 сентября 2019
Огромная благодарность за впечатления от экскурсии. Будем обращаться к вам в следующий раз
Мария
18 августа 2019
Экскурсию проводила гид Ольга. Прекрасная организация, много полезной информации и очень интересные рассказы. Время, проведенное в Андорре использовано максимально: мы получили представление и о романских памятниках, и о природных богатствах, увидели Андорру с высоты птичьего полета, погуляли в старом городе, и даже остался час сделать покупки. Ольга и прекрасный гид, и очень милая девушка. Мы провели замечательный день! Огромное спасибо всей команде!

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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