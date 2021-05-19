Полезная информация о Лос-Льянос-де-Аридане
Что нужно знать о Лос-Льянос-де-Аридане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лос-Льянос-де-Аридане
02:4044
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Лос-Льянос-де-Аридане
|По-английски
|Los Llanos de Aridane
|Население города
|20 766 чел.
|Часовой пояс
|Atlantic/Canary
|Средняя высота
|341 м. от уровня моря