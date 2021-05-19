Всё о Лос-Льянос-де-Аридане

Полезная информация о Лос-Льянос-де-Аридане

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Местное время в Лос-Льянос-де-Аридане
02:4044
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаЛос-Льянос-де-Аридане
По-английскиLos Llanos de Aridane
Население города20 766 чел.
Часовой поясAtlantic/Canary
Средняя высота341 м. от уровня моря

Где находится Лос-Льянос-де-Аридане на карте