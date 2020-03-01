Выбирайте и другие экскурсии в Луго

Что вас ожидает

Луго — небольшой городок на северо-западе Испании, в провинции Галисия, — славится своей кухней. Луго — поистине рай для гурманов. Разнообразные закуски — тапас, пульпо а ферия — великолепный вареный осьминог, разнообразные морепродукты, свежая рыба, множество мясных закусок, прекрасный галисийский сыр и, конечно, вина — все это ждет вас в Луго.

А кроме великолепной кухни, Луго славится еще своей, единственной в мире полностью сохранившейся римской стеной III века нашей эры. Стена, занесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, окружает старый город — лабиринты узких, мощеных улочек, тоже прекрасно сохранившихся со времен средневековья, — и служит прекрасным местом для обзорных прогулок. Кроме того, чтобы посмотреть на город сверху, можно подняться на колокольню Кафедрального собора.

Я познакомлю вас не только с городом, но и с одной из самых главных составляющих галисийской культуры — гастрономией! Мы пройдем «винным маршрутом» по лучшим барам города, попробуем множество разнообразных закусок, тапас, которые в Луго щедрые хозяева баров предлагают в основном бесплатно, как дополнение к заказанным напиткам; продегустируем разнообразные сорта галисийских вин, пока еще незнакомых нашим соотечественникам.

И завершим прогулку в замечательном местном ресторане, славящемся удивительным разнообразием свежайших морепродуктов (да таких, которые вы скорее всего еще не пробовали!), сезонных местных продуктов и, конечно, великолепно приготовленным осьминогом.

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка подойдет всем, кто интересуется культурой, историей а, главное — гастрономией. :)