Выбирайте и другие экскурсии в Луго

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  3. Луго — галисийская кухня и древняя история

Познакомиться с лучшими сторонами испанского городка

Alexandra
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Alexandra – ваш гид
Вы пройдете «винным маршрутом» по лучшим барам города, продегустируете множество видов тапас и поообедаете в чудесном рыбном ресторанчике.

Кроме того, вы прогуляетесь по лабиринтам средневековых улочек, осмотрите древнюю римскую стену и взглянете на город с колокольни кафедрального собора.
От 63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Луго — галисийская кухня и древняя история
Луго — галисийская кухня и древняя история

Что вас ожидает

Луго — небольшой городок на северо-западе Испании, в провинции Галисия, — славится своей кухней. Луго — поистине рай для гурманов. Разнообразные закуски — тапас, пульпо а ферия — великолепный вареный осьминог, разнообразные морепродукты, свежая рыба, множество мясных закусок, прекрасный галисийский сыр и, конечно, вина — все это ждет вас в Луго.

А кроме великолепной кухни, Луго славится еще своей, единственной в мире полностью сохранившейся римской стеной III века нашей эры. Стена, занесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, окружает старый город — лабиринты узких, мощеных улочек, тоже прекрасно сохранившихся со времен средневековья, — и служит прекрасным местом для обзорных прогулок. Кроме того, чтобы посмотреть на город сверху, можно подняться на колокольню Кафедрального собора.

Я познакомлю вас не только с городом, но и с одной из самых главных составляющих галисийской культуры — гастрономией! Мы пройдем «винным маршрутом» по лучшим барам города, попробуем множество разнообразных закусок, тапас, которые в Луго щедрые хозяева баров предлагают в основном бесплатно, как дополнение к заказанным напиткам; продегустируем разнообразные сорта галисийских вин, пока еще незнакомых нашим соотечественникам.

И завершим прогулку в замечательном местном ресторане, славящемся удивительным разнообразием свежайших морепродуктов (да таких, которые вы скорее всего еще не пробовали!), сезонных местных продуктов и, конечно, великолепно приготовленным осьминогом.

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка подойдет всем, кто интересуется культурой, историей а, главное — гастрономией. :)

Организационные детали

В стоимость прогулки не входит оплата счетов в барах и ресторане, а также стоимость экскурсии на колокольню Кафедрального собора.

Луго — галисийская кухня и древняя история
Луго — галисийская кухня и древняя история
Луго — галисийская кухня и древняя история
Луго — галисийская кухня и древняя история

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexandra
Alexandra
Привет! Я москвичка, теперь постоянно проживающая в Галисии. Филолог по образованию, фотограф, путешественник, просто любознательный человек. Галисия - удивительное место, этакий край света, жизнь в котором течет в другом ритме и по другим законам. Приезжайте, сами убедитесь!
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