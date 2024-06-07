2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
6 авг в 15:00
13 авг в 15:00
€33 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от €64 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
8 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInna7 июня 2024Замечательно проведения экскурсия. Татьяна знающий и профессиональный экскурсовод. Она также помогла нам решить проблему, которая возникла. Очень рекомендую.
- ДДарья15 мая 2024Обстоятельства складывались против нас, самостоятельно мы не смогли бы попасть во Королевский дворец в этот день, а очень хотелось. Татьяна выручила нас, мы попали во дворец и насладились ее интересным рассказом и великолепными интерьерами!
- LLarysa9 мая 2024Мы взяли экскурсию в королевский дворец в Мадриде с гидом Татьяной на 7 мая. Но на этот день дворец был
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Что ещё посмотреть»
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