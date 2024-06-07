читать дальше закрыт в связи с мероприятиями, и мы были расстроены. Татьяна смогла устроить нам экскурсию на день раньше, много знающий человек увлечен своей работой. Было очень интересно и не скучно! Очень советую

Мы взяли экскурсию в королевский дворец в Мадриде с гидом Татьяной на 7 мая. Но на этот день дворец был