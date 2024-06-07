Что ещё посмотреть – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Мадриде на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны Мадридского двора
30 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
6 авг в 15:00
13 авг в 15:00
33 за человека
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Пешая
48 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
от 64 за человека
Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
На машине
27 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевская Испания: путеводитель по Эскориалу и Сеговии
Впечатляющее путешествие в сердце Испании: дворец-монастырь Эскориал и древний город Сеговия ждут вас
Начало: По договоренности
8 авг в 09:00
10 авг в 09:00
250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inna
    7 июня 2024
    Тайны Мадридского двора
    Замечательно проведения экскурсия. Татьяна знающий и профессиональный экскурсовод. Она также помогла нам решить проблему, которая возникла. Очень рекомендую.
  • Д
    Дарья
    15 мая 2024
    Тайны Мадридского двора
    Обстоятельства складывались против нас, самостоятельно мы не смогли бы попасть во Королевский дворец в этот день, а очень хотелось. Татьяна выручила нас, мы попали во дворец и насладились ее интересным рассказом и великолепными интерьерами!
  • L
    Larysa
    9 мая 2024
    Тайны Мадридского двора
    Мы взяли экскурсию в королевский дворец в Мадриде с гидом Татьяной на 7 мая. Но на этот день дворец был
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    закрыт в связи с мероприятиями, и мы были расстроены. Татьяна смогла устроить нам экскурсию на день раньше, много знающий человек увлечен своей работой. Было очень интересно и не скучно! Очень советую

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны Мадридского двора
  2. Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
  3. Королевская Испания: Эскориал и Сеговия
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Собор Альмудена
  5. Улица Гран Виа
  6. Королевский дворец
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Старый город
  10. Ворота Алкала
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в августе 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 250. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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