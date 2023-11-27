Это было прекрасное путешествие с внимательным и очень знающим свое дело гидом Алеком. Много полезной и разнообразной информации, незабываемые впечатления от Сеговии и путешествия!

Е Елена

Гид (Алик) эрудированный, с чуством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень информативно и интересно. Спасибо гиду за его профессионализм и созданную атмосферу интереса и восхищения к таинственному и величественному Толедо.