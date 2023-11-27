5 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Толедо с посещением Кафедрального Собора
Погрузитесь в мистическую атмосферу Толедо на один день. Прогулка по еврейскому кварталу, площадь Сокодовер и Кафедральный собор ждут вас
Начало: Площадь Испании (Мадрид)
Расписание: ср. 14:00, пн в 09:30
7 авг в 14:00
12 авг в 09:30
€70 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Мадрида в Сеговию на один день: Алькасар, акведук и монастыри
Посетите Сеговию с её уникальными памятниками и узнайте, как римский акведук снабжал город водой
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Алкала де Энарес: от Сервантеса до университетской истории
Погрузитесь в историю Алкала де Энарес, где каждый уголок рассказывает уникальные истории о Сервантесе, Колумбе и великих умах Испании
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРодченко27 ноября 2023Это было прекрасное путешествие с внимательным и очень знающим свое дело гидом Алеком. Много полезной и разнообразной информации, незабываемые впечатления от Сеговии и путешествия!
- ЕЕлена15 июня 2023Гид (Алик) эрудированный, с чуством юмора. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень информативно и интересно. Спасибо гиду за его профессионализм и созданную атмосферу интереса и восхищения к таинственному и величественному Толедо.
- ООльга4 января 2020Все понравилось!
- AAndrei4 января 2020.
- SSergey2 ноября 2019Небольшой древний город, римский акведук; АльКазар, много маленьких храмов, очень красивые пейзажи, кафедральный собор.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Популярные экскурсии»
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