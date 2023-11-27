Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Мадриде на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия из Мадрида в Толедо
На автобусе
38 отзывов
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Толедо с посещением Кафедрального Собора
Погрузитесь в мистическую атмосферу Толедо на один день. Прогулка по еврейскому кварталу, площадь Сокодовер и Кафедральный собор ждут вас
Начало: Площадь Испании (Мадрид)
Расписание: ср. 14:00, пн в 09:30
7 авг в 14:00
12 авг в 09:30
70 за человека
Из Мадрида в Сеговию на один день
На автобусе
12 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Мадрида в Сеговию на один день: Алькасар, акведук и монастыри
Посетите Сеговию с её уникальными памятниками и узнайте, как римский акведук снабжал город водой
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
На автобусе
18 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 6 чел.
Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Алкала де Энарес: от Сервантеса до университетской истории
Погрузитесь в историю Алкала де Энарес, где каждый уголок рассказывает уникальные истории о Сервантесе, Колумбе и великих умах Испании
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия из Мадрида в Толедо
  2. Из Мадрида в Сеговию на один день
  3. Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
  4. Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Собор Альмудена
  5. Улица Гран Виа
  6. Королевский дворец
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Старый город
  10. Ворота Алкала
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в августе 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 250. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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