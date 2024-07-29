2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
6 авг в 15:00
13 авг в 15:00
€33 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
от €70 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
8 авг в 10:00
9 авг в 13:00
€130 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Мадрид - город с богатой историей. Прогулка по центральным улицам, знакомство с традициями и кухней, увлекательные сюжеты и факты
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€87 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
8 авг в 10:30
9 авг в 13:30
€110 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: Площадь Соль
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от €65 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААкоп29 июля 2024Интересная экскурсия и обилием занятных историй и фактов, но при этом не перенасыщенная исторической формалистикой (датами и т. п.). Охват
- ННадежда23 июля 2024Экскурсия отличная и интересная. Всем рекомендую для первого знакомства с Мадридом. Спасибо экскурсоводу Маргарите за отлично проведенное время)
- ССветлана21 июля 2024Экскурсия на самом деле оказалась нескучной. Познавательные истории развития Испании, без скучных дат и энциклопедической информации. Приятный гид, с хорошим чувством юмора познакомил нас с Мадридом и этот город занял частичка моего сердца
- ЯЯна15 июля 2024Если вы на экскурсии с Оксаной - вы в надежных руках. Такое впечатление сложилось у нас. Рассказ и маршрут прекрасные. Все профессионально выстроено. Также гид прекрасно общается с группой, умеет уделить внимание каждому, учесть пожелания. Информативно, красиво, приятно!
- VVeronika13 июля 2024Хочу сказать Маргарите огромное спасибо, что в такую жару согласилась провести экскурсию!!! Пунктуальная, интересная, без воды. Конечно два часа это мало для Мадрида, но мы посмотрели много объектов и не стояли на месте. Честно это было идеально!
- ННаталья3 июля 2024Отличный маршрут для первого знакомства с Мадридом. Нам понравилось.
- ЮЮлия26 июня 2024Очень профессиональная и интеллигентная экскурсовод. Обязательно вернемся и будем всем Вас рекомендовать. Это было очень хорошо. Большое спасибо
- ТТатьяна22 июня 2024Здравствуйте, Прекрасная пешеходная прогулка по центру города. Кратко, но емко! Так, как у нас было не много свободно времени, такая подача
- ААйбол18 июня 2024Друзья, всем привет! 🙋♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»! 🇪🇸Это была
- ССветлана17 июня 2024Мы очень довольны, что заказали такую экскурсию в музей. Оказавшись первый раз в таком величайшем музее мира, мы бы наверно
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Все»
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