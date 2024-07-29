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замечательная экскурсия и 3 часа пролетели как одно мгновенье! 🇪🇸Сказать, что наш экскурсовод Оксана - отличный гид - это значит ничего не сказать! 🇪🇸Она просто супер-гид и прекрасная женщина! Хочется добавить - красавица, спортсменка, комсомолка! (Это из фильма 😉)! 🇪🇸Выбирайте эту экскурсию и вы узнаете много о достопримечательностях Мадрида, о его королях и королевах и много других интересных событий! 🇪🇸Мы увидели самый старый ресторан в мире (1725) и самую старую парикмахерскую! И узнали о так называемом в народе «Мосте самоубийц»! 🇪🇸Эта экскурсия станет отличным началом вашего путешествия по Испании! 🇪🇸Впереди сегодня музей Прадо и следующие прогулки по столице Испании! 🇪🇸Кстати, вчера мы прошли 24875 шагов на одном дыхании! 🇪🇸Спасибо большое нашему гиду Оксане и всей команде Tripster! ✊✊✊ 🇪🇸До новых встреч! 🤩🤩🤩