Все – экскурсии в Мадриде

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Мадриде на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны Мадридского двора
30 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия по Королевскому дворцу Мадрида: величие и тайны монархии
Погрузитесь в эпоху Бурбонов, исследуя роскошь и тайны Королевского дворца вместе с опытным гидом
Начало: На площади Изабель II
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
6 авг в 15:00
13 авг в 15:00
33 за человека
О Мадриде с легкостью и юмором
Пешая
156 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
от 70 за всё до 3 чел.
Загадки шедевров Прадо
115 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
8 авг в 10:00
9 авг в 13:00
130 за всё до 4 чел.
Нескучная история древнего Мадрида
Пешая
94 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучная история древнего Мадрида: индивидуальная экскурсия
Мадрид - город с богатой историей. Прогулка по центральным улицам, знакомство с традициями и кухней, увлекательные сюжеты и факты
Начало: На площади Пуэрта дель Соль
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
87 за всё до 4 чел.
Мадрид как он есть
Пешая
276 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
8 авг в 10:30
9 авг в 13:30
110 за всё до 4 чел.
Мадрид. Другая история
Пешая
292 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: Площадь Соль
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 65 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Акоп
    29 июля 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Интересная экскурсия и обилием занятных историй и фактов, но при этом не перенасыщенная исторической формалистикой (датами и т. п.). Охват
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    территории довольно компактный, не пришлось очень много ходить. Маргарита умело адаптирует ритм экскурсии под особенности группы и отвечает на вопросы. Темп экскурсии был комфортный. При этом, вместо 2-х заявленных часов, экскурсия длилась почти 3:-). В летние месяцы лучше экскурсию проводить в первой половине дня, когда менее жарко.

  • Н
    Надежда
    23 июля 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Экскурсия отличная и интересная. Всем рекомендую для первого знакомства с Мадридом. Спасибо экскурсоводу Маргарите за отлично проведенное время)
  • С
    Светлана
    21 июля 2024
    Нескучная история древнего Мадрида
    Экскурсия на самом деле оказалась нескучной. Познавательные истории развития Испании, без скучных дат и энциклопедической информации. Приятный гид, с хорошим чувством юмора познакомил нас с Мадридом и этот город занял частичка моего сердца
  • Я
    Яна
    15 июля 2024
    Мадрид как он есть
    Если вы на экскурсии с Оксаной - вы в надежных руках. Такое впечатление сложилось у нас. Рассказ и маршрут прекрасные. Все профессионально выстроено. Также гид прекрасно общается с группой, умеет уделить внимание каждому, учесть пожелания. Информативно, красиво, приятно!
    Если вы на экскурсии с Оксаной - вы в надежных руках. Такое впечатление сложилось у нас
  • V
    Veronika
    13 июля 2024
    О Мадриде с легкостью и юмором
    Хочу сказать Маргарите огромное спасибо, что в такую жару согласилась провести экскурсию!!! Пунктуальная, интересная, без воды. Конечно два часа это мало для Мадрида, но мы посмотрели много объектов и не стояли на месте. Честно это было идеально!
    Хочу сказать Маргарите огромное спасибо, что в такую жару согласилась провести экскурсию!!!Хочу сказать Маргарите огромное спасибо, что в такую жару согласилась провести экскурсию!!!Хочу сказать Маргарите огромное спасибо, что в такую жару согласилась провести экскурсию!!!Хочу сказать Маргарите огромное спасибо, что в такую жару согласилась провести экскурсию!!!Хочу сказать Маргарите огромное спасибо, что в такую жару согласилась провести экскурсию!!!
  • Н
    Наталья
    3 июля 2024
    Мадрид. Другая история
    Отличный маршрут для первого знакомства с Мадридом. Нам понравилось.
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Мадрид как он есть
    Очень профессиональная и интеллигентная экскурсовод. Обязательно вернемся и будем всем Вас рекомендовать. Это было очень хорошо. Большое спасибо
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2024
    Мадрид. Другая история
    Здравствуйте, Прекрасная пешеходная прогулка по центру города. Кратко, но емко! Так, как у нас было не много свободно времени, такая подача
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    материала для нас оказалось очень подходящая. Нелли обаятельный, знающий человек. Всегда отвечала на наши вопросы, помогала разобраться, если нам нужно было что-то узнать. Спасибо большое!

  • А
    Айбол
    18 июня 2024
    Мадрид как он есть
    Друзья, всем привет! 🙋‍♂️ 🇪🇸Мы с супругой и дочей начали наше путешествие по Мадриду с экскурсией «Мадрид как он есть»! 🇪🇸Это была
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    замечательная экскурсия и 3 часа пролетели как одно мгновенье! 🇪🇸Сказать, что наш экскурсовод Оксана - отличный гид - это значит ничего не сказать! 🇪🇸Она просто супер-гид и прекрасная женщина! Хочется добавить - красавица, спортсменка, комсомолка! (Это из фильма 😉)! 🇪🇸Выбирайте эту экскурсию и вы узнаете много о достопримечательностях Мадрида, о его королях и королевах и много других интересных событий! 🇪🇸Мы увидели самый старый ресторан в мире (1725) и самую старую парикмахерскую! И узнали о так называемом в народе «Мосте самоубийц»! 🇪🇸Эта экскурсия станет отличным началом вашего путешествия по Испании! 🇪🇸Впереди сегодня музей Прадо и следующие прогулки по столице Испании! 🇪🇸Кстати, вчера мы прошли 24875 шагов на одном дыхании! 🇪🇸Спасибо большое нашему гиду Оксане и всей команде Tripster! ✊✊✊ 🇪🇸До новых встреч! 🤩🤩🤩

    Друзья, всем привет! 🙋‍♂️Друзья, всем привет! 🙋‍♂️Друзья, всем привет! 🙋‍♂️Друзья, всем привет! 🙋‍♂️Друзья, всем привет! 🙋‍♂️Друзья, всем привет! 🙋‍♂️Друзья, всем привет! 🙋‍♂️Друзья, всем привет! 🙋‍♂️Друзья, всем привет! 🙋‍♂️Друзья, всем привет! 🙋‍♂️
  • С
    Светлана
    17 июня 2024
    Загадки шедевров Прадо
    Мы очень довольны, что заказали такую экскурсию в музей. Оказавшись первый раз в таком величайшем музее мира, мы бы наверно
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    лихорадочно метались, разыскивая шедевры. Но с помощью Оксаны всё было упорядочено. За время экскурсии мы постарались ознакомиться с наиболее выдающимися произведениями. Ну, хотя бы попытались. Было очень приятно чувствовать себя на одной волне с экскурсоводом, понимать её отношение к тем или иным живописцам. Оксана рассказывала об интересных деталях и истории написания картин, обращала наше внимание на различные ракурсы при осмотре экспозиции. Спасибо ей огромное! Доброжелательный и светлый человек! Благодаря ей мы можем сказать: Да, мы были в Прадо!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Все»

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  1. Тайны Мадридского двора
  2. О Мадриде с легкостью и юмором
  3. Загадки шедевров Прадо
  4. Нескучная история древнего Мадрида
  5. Мадрид как он есть
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Собор Альмудена
  5. Улица Гран Виа
  6. Королевский дворец
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Старый город
  10. Ворота Алкала
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в августе 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 33 до 130. Туристы уже оставили гидам 963 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 963 ⭐ отзыва, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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