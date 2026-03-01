Мои заказы

Авиационный музей Мадрида: от первых полётов до истребителей

Погрузитесь в мир авиации: от первых летательных аппаратов до современных истребителей. Интерактивные зоны и легендарные самолёты ждут вас
Вас ждёт уникальная возможность увидеть десятки легендарных самолётов в Авиационном музее Мадрида. Интерактивные ангары позволят не только разглядывать экспонаты, но и изучать их изнутри. Узнайте об авиационных достижениях, которые изменили мир, и инновациях, формирующих нашу эпоху. Вход в музей бесплатный, а добраться можно на такси или трансфером
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Легендарные самолёты
  • 🛠️ Интерактивные ангары
  • 📚 История авиации
  • 🎮 Роль пилота
  • 🌍 Влияние на мир
Авиационный музей Мадрида: от первых полётов до истребителей
Авиационный музей Мадрида: от первых полётов до истребителей
Авиационный музей Мадрида: от первых полётов до истребителей

Что можно увидеть

  • Первые летательные аппараты
  • Военные самолёты
  • Современные лайнеры
  • Авиационные двигатели

Описание экскурсии

Первые летательные аппараты и редкие модели начала 20 века — хрупкие конструкции из дерева и ткани, ставшие первыми шагами к покорению неба.

Военные самолёты и истребители — они участвовали в крупнейших конфликтах 20 века.

Современные лайнеры. Изучим машины, которые определяют облик неба сегодня — от сверхзвуковых истребителей до пассажирских гигантов.

Авиационные двигатели. Познакомимся с сердцами самолётов: от первых поршневых моторов до современных турбореактивных установок.

Ангары и интерактивные зоны. Здесь можно зайти в кабины, посидеть на месте пилота и потрогать приборные панели.

Вы узнаете:

  • Как развивалась авиация — от бумажных прототипов до гиперзвуковых аппаратов
  • Как самолёты влияли на ход войн и мировую политику
  • Почему одни авиамодели стали легендами, а другие — забытыми экспериментами
  • Как работает тяга и почему некоторые двигатели «поют»
  • Как авиация изменила мир, связав континенты, страны и судьбы

Организационные детали

  • Добраться до музея можно на такси или заказать трансфер — стоимость уточняйте в переписке
  • Вход в музей бесплатный

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Авиационного музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 490 туристов
В мире массового туризма я предлагаю редкость — интеллектуальный комфорт. Вы получите впечатления, которые останутся с вами надолго. Это не просто экскурсия — это ваш личный фильм об Испании, в котором продумана каждая деталь: от комфортного трансфера до столика в аутентичном ресторане с по-настоящему местной атмосферой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Вчера мы с сыном посетили авиационный музей Мадрида, и это было незабываемое приключение! Наш гид Юлия проявила исключительную внимательность и профессионализм, умело подбирая рассказ так, чтобы полностью захватить внимание ребёнка.
читать дальшеуменьшить

Сын был в полном восторге — он не отрывал глаз от экспонатов и засыпал Юлию вопросами, на каждый из которых она с удовольствием отвечала. Коллекция музея поразила нас своим масштабом: десятки самолётов, вертолётов и уникальных артефактов из истории авиации создают ощущение настоящего путешествия во времени. Горячо рекомендую это место всем семьям — здесь каждый найдёт что-то особенное для себя!

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Огромное спасибо за ваш отзыв!

Мне было невероятно приятно провести это время с вашей семьей. Ваш сын — потрясающий слушатель, и
читать дальшеуменьшить

его искренние вопросы превратили нашу прогулку по музею в живой и увлекательный диалог.

Я искренне рада, что масштаб авиационной коллекции и истории о самолетах смогли так сильно его впечатлить. Именно ради таких моментов и горящих детских глаз я и люблю свою работу.

Буду счастлива снова стать вашим проводником в новые приключения по Мадриду!

Вам был полезен этот отзыв?
D
Были на экскурсии в Авиационном музее с детьми 5,9 и 12 лет в сопровождении Юлии. Она прекрасный профессиональный гид, дети выдержали 2 часа и мы все остались в полном восторге!
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв! Авиационный музей — место действительно уникальное, и я счастлива, что наша двухчасовая прогулка прошла на одном
читать дальшеуменьшить

дыхании и оставила всю семью в полном восторге. Если вы ищете экскурсию, которая одинаково сильно увлечет и детей, и взрослых, этот маршрут — стопроцентное попадание. Здесь стираются границы возраста, а масштаб техники впечатляет абсолютно каждого. Спасибо за ваше доверие, буду рада открыть для вас новые классные места Мадрида!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мадрида

Похожие экскурсии на «Авиационный музей Мадрида: от первых полётов до истребителей»

Как Мадрид стал сердцем империи
Пешая
3 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Как Мадрид стал сердцем империи
Вас ждёт увлекательное путешествие по Мадриду, где вы узнаете, как он стал столицей Испании и какие тайны скрывает. История, архитектура и анекдоты ждут вас
29 июн в 08:00
1 июл в 08:00
€75 за всё до 4 чел.
Нескучная экскурсия по Музею Прадо в Мадриде
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нескучная экскурсия по Музею Прадо в Мадриде
Ещё одна Мона Лиза, страхи Гойи и безумие Босха
Начало: У монумента Гойи
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Мадридом
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Завтра в 10:00
27 июн в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Душевный Мадрид: первое знакомство
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевный Мадрид: первое знакомство
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические сокровища и культурные изюминки в компании опытного гида
Начало: На Plaza Cibeles
Завтра в 09:00
27 июн в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мадриде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мадриде
от €175 за экскурсию