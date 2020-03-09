5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать популярные напитки, закусить тапас и узнать о культуре пития и гастрономии Испании

Ирина
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Ирина – ваш гид
Мы прогуляемся по центру города, посетим секретные бары, куда редко заглядывают туристы, и продегустируем знаменитые испанские закуски.

Я поделюсь любопытными фактами о предлагаемых напитках и «барных» традициях.

Через гастрономические предпочтения вы поймете характер испанцев, а Мадрид проложит путь к вашему сердцу — через желудок!
45 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Puerta del Sol
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Гастрономический Мадрид
Гастрономический Мадрид

Что вас ожидает

Бар-хоппинг
В нашей программе — бары с настоящей испанской атмосферой, которые обычно обходят вниманием туристы. Я расскажу вам об особой культуре посещения баров: как и когда выпивают мадридцы, куда ходят и о чем говорят за таким отдыхом. Во время прогулки поделюсь интересными фактами о достопримечательностях, а ещё, если захотите, по пути мы заглянем на местный рынок!

Не вином единым
Поговорим и о популярных напитках — вы удивитесь, но Испания занимает третье место в Европе по производству и потреблению пива! Не обойдем вниманием и знаменитые испанские вина. Кроме того, вы узнаете, почему в Мадриде не любят мартини, что такое «час вермута» и зачем горожанам самовары.

О закусках и блюдах
И, конечно, в качестве закуски к винам мы попробуем разные тапас — с хамоном или другими видами мяса, с сыром и морепродуктами. Вы услышите популярные байки о тапас, а также множество историй из кулинарного мира Испании. И, конечно, я дам советы, что еще стоит попробовать и какие заведения посетить в Мадриде.

Организационные детали

  • Мы посетим 4 бара: в каждом из них вы попробуете по напитку, к которому предлагается один тапас
  • Напитки (пиво, вино, прохладительные напитки) и закуски (4 тапас) входят в стоимость
  • Дополнительные блюда и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате (стоимость составит 95 евро за 1-2 человек, 140 евро за компанию из трёх человек), а также в другие дни и время (по договоренности с гидом)
Гастрономический Мадрид
Гастрономический Мадрид
Гастрономический Мадрид
Гастрономический Мадрид

Экскурсия проводится в среду, четверг и пятницу в 18:00, в субботу и воскресенье в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Puerta del Sol.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Живу в Мадриде, хорошо знаю город. Могу показать те секретные уголки, с которыми знаком не каждый местный житель. И, конечно, рассказать о Мадриде, его тайнах и, разумеется, о его гастрономической жизни.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Наиприятнейшая прогулка с полным погружением в тапас культуру Мадрида. Такие экскурсии со знающим своим позволяют подсмотреть реальную жизнь горожан и ненадолго почувствовать себя мадридцем . Кроме того, это просто очень вкусно. Ирине огромное спасибо за замечательную идею и воплощение такого необычного тура.
8 марта 2020
Большое спасибо за экскурсию
2 февраля 2020
Спасибо Ирине за посвящение в мир мадридского тапао! Вкусно и познавательно! Получил информацию о многих мадридский традициях и рецептах блюд. Экскурсию рекомендую!
6 января 2020
Берите экскурсию первой по приезду в мадрид! Оч много интересного и «полезного» на весь отдых может подсказать Ирина!!! Эмоции невероятные!!
4 января 2020
Экскурсовод Ирина была великолепна. Мы прошли по настоящим мадридским заведениям, попробовали напитки и закуски в нескольких кафе и барах. Очень понравился рассказ о традициях гастрономического Мадрида. Ирина ответила на все, попутно возникающие вопросы. И, в принципе, очень приятный человек и экскурсовод.

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Научитесь разбираться в испанских тапас и продегустируйте их в лучших барах города
Эта гастрономическая экскурсия – настоящая находка для путешественников, которые желают поближе познакомиться с мадридской кухней и открыть для себя лучшие заведения города. Вы посетите самые интересные и популярные среди горожан бары Мадрида, познакомитесь с испанскими закусками тапас, научитесь разбираться в местном вине и почувствуете себя настоящим испанцем. После нашей веселой и содержательной дегустации вы станете настоящим знатоком испанских аперитивов и мадридских баров!
Винная прогулка по МадридуВинная прогулка по МадридуВинная прогулка по Мадриду
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Предлагаю вам почувствовать себя начинающим сомелье! В винной лавке, старинном погребе и винотеке вы попробуете разобраться во вкусовых нюансах испанских вин и угоститесь типичными закусками. Узнаете, чем отличаются вина разных регионов страны и попробуете херес, научитесь самостоятельно подбирать вино под тапас и здорово проведёте вечер, перенимая гастрономические привычки жителей Мадрида.

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