5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Бар-хоппинг

В нашей программе — бары с настоящей испанской атмосферой, которые обычно обходят вниманием туристы. Я расскажу вам об особой культуре посещения баров: как и когда выпивают мадридцы, куда ходят и о чем говорят за таким отдыхом. Во время прогулки поделюсь интересными фактами о достопримечательностях, а ещё, если захотите, по пути мы заглянем на местный рынок!

Не вином единым

Поговорим и о популярных напитках — вы удивитесь, но Испания занимает третье место в Европе по производству и потреблению пива! Не обойдем вниманием и знаменитые испанские вина. Кроме того, вы узнаете, почему в Мадриде не любят мартини, что такое «час вермута» и зачем горожанам самовары.

О закусках и блюдах

И, конечно, в качестве закуски к винам мы попробуем разные тапас — с хамоном или другими видами мяса, с сыром и морепродуктами. Вы услышите популярные байки о тапас, а также множество историй из кулинарного мира Испании. И, конечно, я дам советы, что еще стоит попробовать и какие заведения посетить в Мадриде.