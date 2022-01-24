Королевский дворец в Мадриде: Быстрый путь + дополнительный цифровой гид

Прогуляйтесь по крупнейшему королевскому дворцу Европы в самом сердце Мадрида

4.6
62 отзыва
Входной билет
Королевский дворец в Мадриде: Быстрый путь + дополнительный цифровой гид
Королевский дворец в Мадриде: Быстрый путь + дополнительный цифровой гид
Королевский дворец в Мадриде: Быстрый путь + дополнительный цифровой гид
Королевский дворец в Мадриде: Быстрый путь + дополнительный цифровой гид
Королевский дворец в Мадриде: Быстрый путь + дополнительный цифровой гид
Королевский дворец в Мадриде: Быстрый путь + дополнительный цифровой гид
Королевский дворец в Мадриде: Быстрый путь + дополнительный цифровой гид
Королевский дворец в Мадриде: Быстрый путь + дополнительный цифровой гид
Королевский дворец в Мадриде: Быстрый путь + дополнительный цифровой гид
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы не хотели бы потерять свои ключи в Королевском дворце Мадрида; С более чем 3000 роскошными комнатами это самый большой дворец в Европе, и, пожалуй, один из самых роскошных. Познакомьтесь с этой роскошной резиденцией с быстрым билетом на потрясающий вид на величественные галереи и сложные комнаты, в которых размещались самые загадочные королевские особи Европы.
Посмотрите на комнату короны, затем прогуляйтесь по коридорам с королевским поведением. Осмотрите оружейный арсенал и осмотрите шедевры в галереях живописи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ускоренный вход в Королевский дворец Мадрида
  • Загружаемый буклет с информацией о Королевских дворцах в городе и его окрестностях
  • Цифровой и интерактивный аудиогид на планшете (если выбран)
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
  • Доступ в Королевские сады
  • Доступ к королевской кухне
Когда начало
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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