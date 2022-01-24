Вы не хотели бы потерять свои ключи в Королевском дворце Мадрида; С более чем 3000 роскошными комнатами это самый большой дворец в Европе, и, пожалуй, один из самых роскошных. Познакомьтесь с этой роскошной резиденцией с быстрым билетом на потрясающий вид на величественные галереи и сложные комнаты, в которых размещались самые загадочные королевские особи Европы.

Посмотрите на комнату короны, затем прогуляйтесь по коридорам с королевским поведением. Осмотрите оружейный арсенал и осмотрите шедевры в галереях живописи.