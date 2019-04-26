Что вас ожидает

Главные точки маршрута



Вы побываете на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, символическом нулевом километре всех дорог Испании; одной из старейших и самых длинных улиц Мадрида — Алькала; роскошной площади Сибелес и модном бульваре Прадо. А также увидите здание Конгресса, романтичную площадь Святой Анны, статусную Пласа Майор, официальную резиденцию королей Испании и Королевский театр.

Нетривиальные заметки из истории столицы



Вы узнаете, как маленький провинциальный Мадрид стал столицей Армении, а потом, по прихоти одной юной француженки, превратился в столицу великой империи. Поговорим о том, почему Главная площадь, несмотря на свое название, так и не стала для города главной, а также каким необычным способом она использовалась до середины XIX века и почему закрыли одну из ее арок. Я расскажу, чем не понравился первому королю Бурбону мадридский королевский дворец, и куда делись 100 с лишним фигур с его крыши. А также объясню, зачем в Королевском театре оперы сделали два входа.

Тайны мадридских символов



На прогулке вы услышите о том, почему почти ни один из мадридских памятников не стоит на своем первоначальном месте, и кто и куда их двигает. Какую тайну скрывает под собой знаменитый фонтан Сибелес, и как он связан с главным символoм города — медведем у земляничного дерева. Откроете, почему в Мадриде так много львов и как маленькая деталь двух самых известных их представителей у здания Конгресса вызвала бурные дебаты по всему городу. Узнаете, зачем в центре Мадрида построили аналог древнеримского цирка и что от него осталось. А еще я расскажу, где мадридцы отмечают наступление нового года трижды и где это можно сделать все 365 дней в году.