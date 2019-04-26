Забавные случаи, исторические анекдоты и любопытные факты из жизни Старого города

5
5 отзывов
Классическая обзорная прогулка по центру обычно включает повествование о главных эпохах столицы, краткий обзор архитектурных концепций и рассказы о королевских династиях.

Я же предлагаю вам познакомиться с Мадридом через нетривиальные факты о его символах, более наглядно отражающих настоящую, яркую и непредсказуемую жизнь города.
Мадрид в деталях
Мадрид в деталях
Мадрид в деталях
Мадрид в деталях
Мадрид в деталях
Мадрид в деталях
Мадрид в деталях
Мадрид в деталях

Что вас ожидает

Главные точки маршрута

Вы побываете на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, символическом нулевом километре всех дорог Испании; одной из старейших и самых длинных улиц Мадрида — Алькала; роскошной площади Сибелес и модном бульваре Прадо. А также увидите здание Конгресса, романтичную площадь Святой Анны, статусную Пласа Майор, официальную резиденцию королей Испании и Королевский театр.

Нетривиальные заметки из истории столицы

Вы узнаете, как маленький провинциальный Мадрид стал столицей Армении, а потом, по прихоти одной юной француженки, превратился в столицу великой империи. Поговорим о том, почему Главная площадь, несмотря на свое название, так и не стала для города главной, а также каким необычным способом она использовалась до середины XIX века и почему закрыли одну из ее арок. Я расскажу, чем не понравился первому королю Бурбону мадридский королевский дворец, и куда делись 100 с лишним фигур с его крыши. А также объясню, зачем в Королевском театре оперы сделали два входа.

Тайны мадридских символов

На прогулке вы услышите о том, почему почти ни один из мадридских памятников не стоит на своем первоначальном месте, и кто и куда их двигает. Какую тайну скрывает под собой знаменитый фонтан Сибелес, и как он связан с главным символoм города — медведем у земляничного дерева. Откроете, почему в Мадриде так много львов и как маленькая деталь двух самых известных их представителей у здания Конгресса вызвала бурные дебаты по всему городу. Узнаете, зачем в центре Мадрида построили аналог древнеримского цирка и что от него осталось. А еще я расскажу, где мадридцы отмечают наступление нового года трижды и где это можно сделать все 365 дней в году.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Площадь Пуэрта-дель-Соль
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Оксана
Оксана
Я профессиональный преподаватель, переводчик и гид. Приехала в Испанию уже 17 лет назад из Москвы. Обожаю историю и живопись, поэтому недавно стала ещё и дипломированным искусствоведом. Замужем за коренным мадридцем, мама двоих замечательных сыновей. Вижу город изнутри и могу рассказать о нем так, как это не сделает ни один путеводитель. Люблю показывать Мадрид разным и обращать внимание на детали. Постоянно путешествую, учусь и узнаю что-то новое, чем с удовольствием делюсь со своими туристами.
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5 реальных отзывов от туристов

Алексей
26 апр 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия, которая позволит за один день увидеть все самые интересные места Мадрида! Рекомендую
Т
18 мар 2019
Спасибо Оксане за интересную экскурсию! Оксана - замечательный гид и интересный собеседник. Два дня подряд мы с Оксаной ходили по большим и маленьким, шумным и тихим, величественным и уютным улицам и площадям Мадрида и слушали занимательные истории об этих местах. Благодаря Оксане нам очень понравился город, нам захотелось обязательно сюда вернуться, чтобы снова пройти с Оксаной по Мадриду!
Н
10 мар 2019
Отличная прогулка по солнечному весеннему Мадриду и интересный рассказ! Отдельное спасибо за рекомендацию ресторана. Незабываемый опыт!
Нина
24 дек 2018
Оксана провела очень хорошую экскурсию по Мадриду для нашей семьи (двое взрослых и двое детей 11 и 13 лет). В Мадриде мы уже третий раз, поэтому выбрали эксурсию "Мадрид в деталях". Оксана - прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Она любит и хорошо знает и Мадрид, и Испанию. Мы увидели много новых мест, а на известные места взглянули с новой стороны; услышали интересные легенды, узнали новые исторические факты. Оксана помогла нам узнать уже любый нами город поближе. Очень рекомендуем вам гулять по Мадриду с Оксаной!
Ю
29 сен 2018
Экскурсия очень понравилась. Удобный маршрут. Интересные истории и детали. Оксана ответила на наши вопросы. Большое спасибо! Всё понравилось!

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