Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Итак, вы в Мадриде, и часть семьи хочет пойти в зоопарк, а часть семьи - в аквариум. Как вы проведете день? Легко - получите билеты в зоопарк Aquarium Madrid - это и зоопарк, и аквариум!
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в зоопарк Aquarium Madrid
500 различных видов животных
Регулярные ежедневные шоу животных
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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