Мадридский зоопарк и аквариум: проход без очереди

От панд до акул — в этом зоопарке переизбыток самых необычных животных

4.7
574 отзыва
Входной билет
Мадридский зоопарк и аквариум: проход без очереди
Мадридский зоопарк и аквариум: проход без очереди
Мадридский зоопарк и аквариум: проход без очереди
Мадридский зоопарк и аквариум: проход без очереди
Мадридский зоопарк и аквариум: проход без очереди
Мадридский зоопарк и аквариум: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Итак, вы в Мадриде, и часть семьи хочет пойти в зоопарк, а часть семьи - в аквариум. Как вы проведете день? Легко - получите билеты в зоопарк Aquarium Madrid - это и зоопарк, и аквариум!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в зоопарк Aquarium Madrid
  • 500 различных видов животных
  • Регулярные ежедневные шоу животных
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