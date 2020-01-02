Я купил 2-дневный пропуск, но использовал его только один день. В тот день, когда я им воспользовался, было трудно попасть с некоторых остановок (например, из королевского дворца). Мы очень долго ждали прибытия автобуса и приготовились ждать снова на случай, если автобус будет заполнен (что случилось с группой людей, с которыми я разговаривал ранее в тот же день). Тем не менее, я бы не услышал некоторые истории Мадрида без звука из автобусного тура. И я ездил в основном на первом маршруте в первый день.