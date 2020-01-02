Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off

Садитесь на борт двухъярусного автобуса с открытым верхом, на котором вы отправитесь

4.3
2675 отзывов
В группе
до 50 чел.
Садитесь на борт двухъярусного автобуса с открытым верхом, на котором вы отправитесь в обзорную экскурсию по Мадриду с билетом на 1 или 2 дня.

По ходу двух маршрутов вы увидите всё: от исторических мест типа Королевского дворца до современных небоскребов.
Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off
Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off
Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off
Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off
Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off
Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off
Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off
Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off
Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off
Мадрит: тур по городу на автобусе hop-on hop-off

Что вы увидите 🤩

  • Пласа-Майор, Мадрид
  • Район Саламанка
  • Пуэрта-дель-Соль
  • Площадь Испании, Мадрид
  • Пасео дель Прадо
  • Гран Виа
  • Площадь Сибелес
  • Ворота Алкала
  • Пласа-де-Кастилья
  • Пасео-де-ла-Кастельяна
  • Плаза-де-Колон, Мадрид
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь в hop-on hop-off экскурсию по Мадриду на борту двухъярусного автобуса с открытым верхом
  2. Откройте для себя исторические и современные районы Мадрида, благодаря двум маршрутам по самым интересным местам в городе
  3. Полюбуйтесь Королевским дворцом Мадрида, официальной резиденцией испанской королевской семьи в Мадриде
  4. Посетите и оцените коллекции произведений искусства в музеях Прадо, королевы Софии и других
  5. Пройдитесь по тихой алее Прадо, обрамленной рядами деревьев
  6. Прогуляйтесь по площади Сибелес, знаменитой своим фонтаном и зданиями в неоклассическом стиле
  7. Выберите 1-дневный или 2-дневный билет, чтобы успеть осмотреть все достопримечательности Мадрида
  8. Взгляните на стадион Сантьяго Бернабеу, домашнюю арену футбольного клуба Real Madrid
Познакомьтесь с Мадридом в поездке по городу на двухъярусном автобусе с открытым верхом. С одним билетом вы сможете весь день садиться в автобус, выходить из него и пересаживаться на любых остановках, наслаждаться архитектурными и культурными чудесами Мадрида.
Аудиогид доступен на 14 языках (русском, испанском, английском, французском, немецком, итальянском, португальском, голландском, японском, китайском, арабском, каталонском, галисийском и баскском).

Маршрут 1:

  • Музей Прадо.
  • Ворота Алькала.
  • Баррио де Саламанка.
  • Площадь Колон.
  • Площадь Сибелес.
  • Гран-Виа, 14.
  • Гран-Виа, 30.
  • Гран-Виа, 54.
  • Площадь Испании.
  • Princesa esquina Alberto Aguilera.
  • Plaza de la Moncloa.
  • Канатная дорога.
  • Храм Дебод.
  • Puerta de San Vicente.
  • Пуэнте де Сеговия.
  • Пуэрта де Толедо.
  • Театро Реал.
  • Королевский дворец.
  • Ворота Толедо.
  • Сан-Франциско эль Гранде.
  • Собор Альмудена.
  • Площадь Майор.
  • Пуэрта-дель-Соль.
  • Центр искусств королевы Софии.
  • Музей Тиссена-Борнемисы.
  • Центр искусств королевы Софии (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).
  • Королевский ботанический сад Мадрида.

Маршрут 2:

  • Площадь Нептуна.
  • Площадь Сибелес.
  • Площадь Колон.
  • Museo Esculturas.
  • Национальный музей естественных наук.
  • Nuevos Ministerios.
  • «Сантьяго Бернабеу».
  • Высший совет по научным исследованиям (CSI Científicas).
  • Музей Ласаро Галдиано.
  • Серрано.
  • Национальный археологический музей.
  • Ворота Алькала.
  • Алькала.
  • Пуэрта-дель-Соль.
  • Площадь Кортес.
  • Площадь Нептуна.

Высокий сезон:

    с марта по октябрь –
    09:00-22:00.

    Низкий Сезон:

      С ноября по февраль –
      10:00-18:00.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Аудиогид на нескольких языках
      • Карта Мадрида
      • Скидки в магазинах и ресторанах Мадрида
      Что не входит
      • Чаевые
      • Обед
      • Плата за вход в достопримечательности
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 2 дней
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
      Что взять с собой
      • Комфортная обувь
      Важная информация
      • Интервал движения автобусов: 7–15 минут, в зависимости от сезона
      • Продолжительность маршрута: 80 минут по маршруту 1 и 65 минут по маршруту 2
      Ограничения по возрасту
      • Для посетителей в возрасте 6 и менее лет билет не требуется
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      M
      2 янв 2020
      Я хотел увидеть Мадрид, проведя 4 дня в Барселоне. Перерыв на прыжок был идеальным, так как у меня был только 1 день, чтобы сделать это. Канун Нового Года позволил пассажирам наслаждаться этим только с более короткими часами, но, тем не менее, мне понравились маршруты Route 1 и Route 2. Моя единственная жалоба была автобус не был полностью отапливаемый.
      А
      4 ноя 2019
      Это был отличный способ увидеть город. У нас был только один день, чтобы исследовать, но мы закончили тем, что вышли на остановке Museo del Prado и имели лучшее время, гуляя вокруг. Мы вернулись в автобус, когда мы были готовы. Мы видели некоторые удивительные виды с вершины автобуса. Хорошее качество и простота в использовании!
      A
      30 окт 2019
      Я купил 2-дневный пропуск, но использовал его только один день. В тот день, когда я им воспользовался, было трудно попасть с некоторых остановок (например, из королевского дворца). Мы очень долго ждали прибытия автобуса и приготовились ждать снова на случай, если автобус будет заполнен (что случилось с группой людей, с которыми я разговаривал ранее в тот же день). Тем не менее, я бы не услышал некоторые истории Мадрида без звука из автобусного тура. И я ездил в основном на первом маршруте в первый день.
      Ещё 2672 отзыва

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