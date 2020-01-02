Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в hop-on hop-off экскурсию по Мадриду на борту двухъярусного автобуса с открытым верхом
Откройте для себя исторические и современные районы Мадрида, благодаря двум маршрутам по самым интересным местам в городе
Полюбуйтесь Королевским дворцом Мадрида, официальной резиденцией испанской королевской семьи в Мадриде
Посетите и оцените коллекции произведений искусства в музеях Прадо, королевы Софии и других
Пройдитесь по тихой алее Прадо, обрамленной рядами деревьев
Прогуляйтесь по площади Сибелес, знаменитой своим фонтаном и зданиями в неоклассическом стиле
Выберите 1-дневный или 2-дневный билет, чтобы успеть осмотреть все достопримечательности Мадрида
Взгляните на стадион Сантьяго Бернабеу, домашнюю арену футбольного клуба Real Madrid
Познакомьтесь с Мадридом в поездке по городу на двухъярусном автобусе с открытым верхом. С одним билетом вы сможете весь день садиться в автобус, выходить из него и пересаживаться на любых остановках, наслаждаться архитектурными и культурными чудесами Мадрида.
Аудиогид доступен на 14 языках (русском, испанском, английском, французском, немецком, итальянском, португальском, голландском, японском, китайском, арабском, каталонском, галисийском и баскском).
Маршрут 1:
Музей Прадо.
Ворота Алькала.
Баррио де Саламанка.
Площадь Колон.
Площадь Сибелес.
Гран-Виа, 14.
Гран-Виа, 30.
Гран-Виа, 54.
Площадь Испании.
Princesa esquina Alberto Aguilera.
Plaza de la Moncloa.
Канатная дорога.
Храм Дебод.
Puerta de San Vicente.
Пуэнте де Сеговия.
Пуэрта де Толедо.
Театро Реал.
Королевский дворец.
Ворота Толедо.
Сан-Франциско эль Гранде.
Собор Альмудена.
Площадь Майор.
Пуэрта-дель-Соль.
Центр искусств королевы Софии.
Музей Тиссена-Борнемисы.
Центр искусств королевы Софии (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía).
Королевский ботанический сад Мадрида.
Маршрут 2:
Площадь Нептуна.
Площадь Сибелес.
Площадь Колон.
Museo Esculturas.
Национальный музей естественных наук.
Nuevos Ministerios.
«Сантьяго Бернабеу».
Высший совет по научным исследованиям (CSI Científicas).
Музей Ласаро Галдиано.
Серрано.
Национальный археологический музей.
Ворота Алькала.
Алькала.
Пуэрта-дель-Соль.
Площадь Кортес.
Площадь Нептуна.
Высокий сезон:
с марта по октябрь –
09:00-22:00.
Низкий Сезон:
С ноября по февраль –
10:00-18:00.
Ответы на вопросы
Что входит
Аудиогид на нескольких языках
Карта Мадрида
Скидки в магазинах и ресторанах Мадрида
Что не входит
Чаевые
Обед
Плата за вход в достопримечательности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Важная информация
Интервал движения автобусов: 7–15 минут, в зависимости от сезона
Продолжительность маршрута: 80 минут по маршруту 1 и 65 минут по маршруту 2
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 6 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
M
Maria
2 янв 2020
Я хотел увидеть Мадрид, проведя 4 дня в Барселоне. Перерыв на прыжок был идеальным, так как у меня был только 1 день, чтобы сделать это. Канун Нового Года позволил пассажирам наслаждаться этим только с более короткими часами, но, тем не менее, мне понравились маршруты Route 1 и Route 2. Моя единственная жалоба была автобус не был полностью отапливаемый.
А
Аноним
4 ноя 2019
Это был отличный способ увидеть город. У нас был только один день, чтобы исследовать, но мы закончили тем, что вышли на остановке Museo del Prado и имели лучшее время, гуляя вокруг. Мы вернулись в автобус, когда мы были готовы. Мы видели некоторые удивительные виды с вершины автобуса. Хорошее качество и простота в использовании!
A
Ashley
30 окт 2019
Я купил 2-дневный пропуск, но использовал его только один день. В тот день, когда я им воспользовался, было трудно попасть с некоторых остановок (например, из королевского дворца). Мы очень долго ждали прибытия автобуса и приготовились ждать снова на случай, если автобус будет заполнен (что случилось с группой людей, с которыми я разговаривал ранее в тот же день). Тем не менее, я бы не услышал некоторые истории Мадрида без звука из автобусного тура. И я ездил в основном на первом маршруте в первый день.
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