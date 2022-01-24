Музей Прадо

Полюбуйтесь бессмертными шедеврами в художественной сокровищнице Мадрида

4.8
4712 отзывов
Входной билет
Музей Прадо
Музей Прадо
Музей Прадо
Музей Прадо
Музей Прадо
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Добро пожаловать в крупнейший музей искусства в Испании, стоящий в одном ряду с Лувром, музеями Ватикана и Метрополитен-музеем. Музей Прадо, находящийся в центре Мадрида, располагает самыми узнаваемыми шедеврами искусства в истории человечества.
Полюбуйтесь произведениями испанских мастеров, таких как Веласкес и Гойя, а также международных звезд: Тициан, Рембрандт, Эль Греко, Рубенс и Босх. С этим билетом вы сможете насладиться как постоянной коллекцией музея, так и его временными выставками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Отдельный вход под названием "Jerónimos" для доступа к постоянной коллекции
  • Необходимо бронировать временной интервал для посещения временных экспозиций (при наличии)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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