Добро пожаловать в крупнейший музей искусства в Испании, стоящий в одном ряду с Лувром, музеями Ватикана и Метрополитен-музеем. Музей Прадо, находящийся в центре Мадрида, располагает самыми узнаваемыми шедеврами искусства в истории человечества.

Полюбуйтесь произведениями испанских мастеров, таких как Веласкес и Гойя, а также международных звезд: Тициан, Рембрандт, Эль Греко, Рубенс и Босх. С этим билетом вы сможете насладиться как постоянной коллекцией музея, так и его временными выставками.