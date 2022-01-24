Национальный музей Тиссена-Борнемисы: Постоянная коллекция и машина Магритта

Частная коллекция — рай для любителей искусства

4.8
583 отзыва
В группе
Национальный музей Тиссена-Борнемисы: Постоянная коллекция и машина Магритта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Будучи в Мадриде, посвятите время знакомству с художественной коллекцией и безмолвно поблагодарите промышленника германо-венгерского происхождения, барона Генриха Тиссена-Борнемису де Касона за его любовь к коллекционированию объектов искусства. Благодаря аудиотурам посещение превращается в уникальное и информативное художественное удовольствие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к постоянной коллекции
  • Доступ ко временным выставкам
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

Еще несколько похожих предложений в Мадриде

Музей Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо: Постоянная коллекция
В группе
4.8
9
8.8
за 1 чел.
Музей Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо: Постоянная коллекция
Посетите одну из самых важных коллекций в Испании
Мадрид: вход вне очереди в Центр искусств королевы Софии
Входной билет
12
за 1 чел.
Мадрид: вход вне очереди в Центр искусств королевы Софии
👣 Пешеходные
Центр искусств королевы Софии имеет самую значительную коллекцию современного искусства
С ПН по СБТ с 10:00-21:00 (кроме ВТ), ВСК с 10:00-19:00
Музей Тиссен-Борнемиса
Индивидуально
для 5 чел.
170
за 1-5 чел.
Музей Тиссен-Борнемиса
👣 Пешеходные
Кроме понедельника.
Музей Тиссена-Борнемисы: проход без очереди + обеденное меню
Входной билет
4.8
9
28.5
за 1 чел.
Музей Тиссена-Борнемисы: проход без очереди + обеденное меню
Полюбуйтесь бесценным искусством, а затем побалуйте свой желудок едой из трех блюд
Музей Тиссена-Борнемисы: столетие барона. 1921 / 2021
Входной билет
4.8
6
13
за 1 чел.
Музей Тиссена-Борнемисы: столетие барона. 1921 / 2021
Доступ ко всем специальным выставкам в рамках празднования столетия
Must-see в музее Прадо
Индивидуально
для 4 чел.
5
22
130
117
за 1-4 чел.
Must-see в музее Прадо
Шедевры королевских коллекций на экскурсии с погружением в историю, искусство и культуру Испании
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Групповая экскурсия в музей Прадо
В группе
до 6 чел.
5
2
55
за 1 чел.
Групповая экскурсия в музей Прадо
👣 Пешеходные
Экскурсия в один из самых посещаемых музеев мира, где находится собрания Босха, Гойи, Мурильо, Веласкеса, Эль Греко
Каждую среду в 16:00.
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Индивидуально
для 6 чел.
5
93
120
за 1-6 чел.
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Ключевые образы прошлого в арт-прогулке по главному музею Мадрида
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Главное в музее Прадо
В группе
до 7 чел.
4.8
52
33
за 1 чел.
Главное в музее Прадо
Рассмотреть знаменитые полотна, разобраться в школах живописи и узнать о монарших вкусах
26 янв
28 янв
30 янв
ещё...
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 12:30
Музей сладкого космоса
В группе
4.3
121
18
за 1 чел.
Музей сладкого космоса
Насладитесь интерактивной дегустацией в музее Sweet Space!
Технический музей Веласкеса
В группе
4.5
52
12
за 1 чел.
Технический музей Веласкеса
Познакомьтесь с классическим искусством совершенно по-новому в этой захватывающей мадридской галерее
Музей королевы Софии: входной билет
Входной билет
5
1
20
17
за 1 чел.
Музей королевы Софии: входной билет
Насладитесь быстрым доступом к музею королевы Софии ... дважды!
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мадриде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мадриде
ХОРОШО
🇪🇸
ТАМ