Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Будучи в Мадриде, посвятите время знакомству с художественной коллекцией и безмолвно поблагодарите промышленника германо-венгерского происхождения, барона Генриха Тиссена-Борнемису де Касона за его любовь к коллекционированию объектов искусства. Благодаря аудиотурам посещение превращается в уникальное и информативное художественное удовольствие.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к постоянной коллекции
Доступ ко временным выставкам
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.