Предлагаемая нами обзорная экскурсия ⛳ по Мадриду позволит Вам составить первое впечатление о столице Испании, стоит только пройтись по центральным улицам, прогуляться 👣 по мощеным площадям: Гран Виа, Алкала, Пуэрта дель Соль, Пласа де ла Индепенденсиа, Пласа Сибелес, Пасео дель Прадо. Непременно надо заглянуть на знаменитый вокзал Аточа, где впервые в истории 📖 королевства прозвучал гудок об отправлении поезда.

Туры в Мадрид не обходятся без посещения главной площади Майор – сердца старого Мадрида, которая никого не оставит равнодушным. Именно здесь вершились судьбы тысяч людей – проводились показательные суды Святой Инквизиции, провозглашались королевские наследники, в надежде покорить прекрасную даму, в рыцарских поединках скрещивали мечи лучшие из лучших.

Внимание!

Оплата экскурсии 🧭 наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.