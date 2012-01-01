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Обзорная экскурсия по Мадриду

3.3
9 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Мадрида
Обзорная экскурсия ⛳ по столице Испании, чья история 📖 начинается еще в 8 веке.

Арабы и христиане, Габсбурги и Бурбоны, Наполеон Бонапарт, Франсиско Франко и новая демократия – все эпохи оставили свой отпечаток на облике этого удивительного города.

Вас ждет экскурс в историю и осмотр самых интересных памятников и площадей с остановками для фотографий.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €35 за человека

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Обзорная экскурсия по Мадриду
Обзорная экскурсия по Мадриду

Что вы увидите

  • Гран Виа
  • Алкала
  • Пуэрта дель Соль
  • Пласа де ла Индепенденсиа
  • Пласа Сибелес
  • Пасео дель Прадо
  • вокзал Аточа
  • площадь Майор
Предлагаемая нами обзорная экскурсия ⛳ по Мадриду позволит Вам составить первое впечатление о столице Испании, стоит только пройтись по центральным улицам, прогуляться 👣 по мощеным площадям: Гран Виа, Алкала, Пуэрта дель Соль, Пласа де ла Индепенденсиа, Пласа Сибелес, Пасео дель Прадо. Непременно надо заглянуть на знаменитый вокзал Аточа, где впервые в истории 📖 королевства прозвучал гудок об отправлении поезда.
Туры в Мадрид не обходятся без посещения главной площади Майор – сердца старого Мадрида, которая никого не оставит равнодушным. Именно здесь вершились судьбы тысяч людей – проводились показательные суды Святой Инквизиции, провозглашались королевские наследники, в надежде покорить прекрасную даму, в рыцарских поединках скрещивали мечи лучшие из лучших.
Внимание!
Оплата экскурсии 🧭 наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 памятник Сервантесу
Место завершения
🏁 памятник Сервантесу (площадь Испании)
Обзорная экскурсия по Мадриду
Обзорная экскурсия по Мадриду
Обзорная экскурсия по Мадриду
Обзорная экскурсия по Мадриду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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9 отзывов оставили туристы

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