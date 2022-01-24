Парк атракционов в Мадриде

Адреналиновый тематический парк в центре Мадрида

4.6
223 отзыва
Входной билет
Парк атракционов в Мадриде
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В старейшем городском тематическом парке Parque de Atracciones Madrid всю семью ждут острые ощущения, переливы и веселье под испанским солнцем. В этом семейном парке в центре Мадрида найдутся развлечения для всех возрастов: захватывающие подставки и водные пороги, а также любимые персонажи, ожившие в Nickelodeon-Land!
Прокатитесь на мотоцикле по Тифону, промчитесь на бешеной скорости на ультрасовременном Abismo, а затем - когда ваш желудок успокоится - свободно упадите с 63 метров на La Lanzadera, лучшем способе прыгнуть с тарзанки, не покидая Мадрида.
Если вы хотите промокнуть до нитки, прыгайте на Los Fiordos и прокатитесь на лодке с огромной высоты прямо в озеро. Или прокатитесь на Los Rápidos, где вас ждет сочетание каскадов, водоворотов, струй и волн!
Если вы приехали с детьми, то они будут в восторге от Nickelodeon-Land! Загляните сюда, чтобы увидеть Губку Боба Квадратные Штаны и Дору Эксплорер на ряде аттракционов и развлечений, ориентированных на детей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Парк атракционов в Мадриде без очереди
  • Аттракционы и развлечения для всех возрастов и групп посетителей
  • Бесплатное загружаемое приложение с интерактивными картами и маршрутами
Что не входит
  • The Walking Dead Experience
  • Пропуск очереди на аттракционы (Speedy Pass)
  • Еда и напитки
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