В старейшем городском тематическом парке Parque de Atracciones Madrid всю семью ждут острые ощущения, переливы и веселье под испанским солнцем. В этом семейном парке в центре Мадрида найдутся развлечения для всех возрастов: захватывающие подставки и водные пороги, а также любимые персонажи, ожившие в Nickelodeon-Land!

Прокатитесь на мотоцикле по Тифону, промчитесь на бешеной скорости на ультрасовременном Abismo, а затем - когда ваш желудок успокоится - свободно упадите с 63 метров на La Lanzadera, лучшем способе прыгнуть с тарзанки, не покидая Мадрида.

Если вы хотите промокнуть до нитки, прыгайте на Los Fiordos и прокатитесь на лодке с огромной высоты прямо в озеро. Или прокатитесь на Los Rápidos, где вас ждет сочетание каскадов, водоворотов, струй и волн!

Если вы приехали с детьми, то они будут в восторге от Nickelodeon-Land! Загляните сюда, чтобы увидеть Губку Боба Квадратные Штаны и Дору Эксплорер на ряде аттракционов и развлечений, ориентированных на детей.