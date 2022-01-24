Парк Warner Madrid

Семейный отдых в главном мадридском тематическом парке с билетами Parque Warner Madrid

4.5
197 отзывов
Входной билет
Парк Warner Madrid
Парк Warner Madrid
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Супергерои, такие как Бэтмен и Супергерл, сражаются с злодеями во взрывных шоу в прямом эфире, а персонажи Looney Tunes, такие как Bugs Bunny и Tasmanian Devil, поют и танцуют в удивительном Parque Warner Madrid. Отправляйтесь в путешествие из Голливуда на Дикий Запад и покатайтесь на американских горках. С этими билетами в Parque Warner Madrid вы можете пропустить очередь в парк развлечений для всей семьи!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в Parque Warner Madrid
Что не входит
  • Минуйте очередь у достопримечательностей
  • Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мадрида

🎫Билеты🎡Парки аттракционовПроход без очередиПарки развлечений🏞ПаркиБилеты на шоу👨‍👩‍👧‍👦Семейные

Еще несколько похожих предложений в Мадриде

Мадридский семейный развлекательный билет
Входной билет
83
за 1 чел.
Мадридский семейный развлекательный билет
Лучший семейный билет на лучшие достопримечательности Мадрида
Парк атракционов в Мадриде
Входной билет
4.6
223
19.9
за 1 чел.
Парк атракционов в Мадриде
Адреналиновый тематический парк в центре Мадрида
Тайны Мадридского двора
В группе
до 7 чел.
4.8
9
33
за 1 чел.
Тайны Мадридского двора
Рассмотреть сокровища Королевского дворца и разобраться в династиях Испании
1 фев
3 фев
8 фев
ещё...
во вторник и четверг в 15:00
Мадридские извилины — переулками историй
Индивидуально
для 4 чел.
5
32
86
за 1-4 чел.
Мадридские извилины — переулками историй
👣 Пешеходные
Прогулка по самым ярким и интересным местам столицы
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Прогулка по мадридским крышам
Индивидуально
для 7 чел.
4.8
18
2ч 30м
100
за 1-7 чел.
Прогулка по мадридским крышам
👣 Пешеходные
Оценить красоту испанской столицы с высоты птичьего полета
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Искусство мадридских улиц
Индивидуально
для 5 чел.
5
7
90
за 1-5 чел.
Искусство мадридских улиц
👣 Пешеходные
Эмоции, тенденции и политические события в ярких образах мадридского стрит-арта
26 янв
29 янв
30 янв
ещё...
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
Индивидуально
до 8 чел.
5
5
122
за 1-8 чел.
Великолепный парк Ретиро — экскурсия на сегвеях
🛴 На самокатах
Насладиться красотой садов и проследить эволюцию Мадрида в удобном формате
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Парк Ретиро
Индивидуально
для 8 чел.
1ч 30м
90
за 1-8 чел.
Парк Ретиро
👣 Пешеходные
По договоренности
Главное в музее Прадо
В группе
до 7 чел.
4.8
52
33
за 1 чел.
Главное в музее Прадо
Рассмотреть знаменитые полотна, разобраться в школах живописи и узнать о монарших вкусах
26 янв
28 янв
30 янв
ещё...
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 12:30
Шопинг в мадридском стиле
Индивидуально
для 5 чел.
5
1
100
за 1-5 чел.
Шопинг в мадридском стиле
👣 Пешеходные
Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Мадридский зоопарк и аквариум: проход без очереди
Входной билет
4.7
574
24
за 1 чел.
Мадридский зоопарк и аквариум: проход без очереди
От панд до акул — в этом зоопарке переизбыток самых необычных животных
Природный парк Фауния: проход без очереди
Входной билет
4.6
47
18.9
за 1 чел.
Природный парк Фауния: проход без очереди
Джунгли, пингвины, драконы и динозавры в центре Мадрида
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мадриде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мадриде
ХОРОШО
🇪🇸
ТАМ