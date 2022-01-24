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Супергерои, такие как Бэтмен и Супергерл, сражаются с злодеями во взрывных шоу в прямом эфире, а персонажи Looney Tunes, такие как Bugs Bunny и Tasmanian Devil, поют и танцуют в удивительном Parque Warner Madrid. Отправляйтесь в путешествие из Голливуда на Дикий Запад и покатайтесь на американских горках. С этими билетами в Parque Warner Madrid вы можете пропустить очередь в парк развлечений для всей семьи!
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в Parque Warner Madrid
Что не входит
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Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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