Супергерои, такие как Бэтмен и Супергерл, сражаются с злодеями во взрывных шоу в прямом эфире, а персонажи Looney Tunes, такие как Bugs Bunny и Tasmanian Devil, поют и танцуют в удивительном Parque Warner Madrid. Отправляйтесь в путешествие из Голливуда на Дикий Запад и покатайтесь на американских горках. С этими билетами в Parque Warner Madrid вы можете пропустить очередь в парк развлечений для всей семьи!