Шедевры музея Тиссена-Борнемисы

Познакомиться с одной из самых интересных коллекций мировой живописи в компании искусствоведа

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Открытый в 1992 году испанскими королями, сегодня музей Тиссена-Борнемисы входит в «Золотой треугольник» музеев Мадрида.

Вы пройдете в него без очереди, совершите путешествие по главным направлениям мирового искусства и отыщете скрытые символы в произведениях Матисса, Эль-Греко, Рембрандта, Пикассо и других великих художников.
Шедевры музея Тиссена-Борнемисы
Шедевры музея Тиссена-Борнемисы
Шедевры музея Тиссена-Борнемисы
Шедевры музея Тиссена-Борнемисы
Шедевры музея Тиссена-Борнемисы
Шедевры музея Тиссена-Борнемисы
Шедевры музея Тиссена-Борнемисы
Ближайшие даты:
16
мар
17
мар
19
мар
23
мар
24
мар
25
мар
26
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и легенды музея

Вы узнаете, почему барон Тиссен-Борнемиса продал картины, собранные тремя поколениями его династии, именно Испании. А также впечатлитесь, с какой элегантностью, логикой и хронологической точностью организованы экспонаты музея. Я покажу как залы старых мастеров, где мы сосредоточимся на коллекции портретов, так и залы современного искусства французских, американских и даже русских художников.

Вся история искусства в одном музее

Музей Тиссена-Борнемисы хранит множество сокровищ. Вы рассмотрите произведения эпохи Возрождения, барокко и рококо, импрессионизма и постимпрессионизма. Расшифруете бессмертные полотна Тициана, Рубенса, Ван Гога, Пикассо и Марка Шагала. А еще увидите знаменитый «Автопортрет» Рембрандта и узнаете, кем на самом деле была таинственная девушка с одной из лучших картин Караваджо «Святая Екатерина».

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей — 13 евро с человека, обязательная аудиосистема — 1 евро
  • Я могу адаптировать экскурсию для детей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мадрида

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Музеи
Ночные
Водные развлечения
Летние

Похожие туры из Мадрида

Главное в музее Прадо
2 часа
Мини-группа
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
76 отзывов
Главное в музее Прадо
Рассмотреть знаменитые полотна, разобраться в школах живописи и узнать о монарших вкусах
у памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya) , напр...
Завтра
17 мар
18 мар
19 мар
33 за человека
Загадки шедевров Прадо
2.5 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
62 отзыва
Загадки шедевров Прадо
"Прочитать" символику картин Гойи и "Сада наслаждений" Босха и начать лучше понимать историю Испании
у главного входа в музей Прадо
18 мар
20 мар
27 мар
28 мар
104 за всё до 4 чел.
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
3 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Элеонора
Элеонора
107 отзывов
Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
Ключевые образы прошлого в арт-прогулке по главному музею Мадрида
у касс музея Прадо, у памятника Гойя
17 мар
22 мар
23 мар
26 мар
120 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мадриде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мадриде
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ