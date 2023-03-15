Открытый в 1992 году испанскими королями, сегодня музей Тиссена-Борнемисы входит в «Золотой треугольник» музеев Мадрида. Вы пройдете в него без очереди, совершите путешествие по главным направлениям мирового искусства и отыщете скрытые символы в произведениях Матисса, Эль-Греко, Рембрандта, Пикассо и других великих художников.

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Описание

Что вас ожидает

История и легенды музея

Вы узнаете, почему барон Тиссен-Борнемиса продал картины, собранные тремя поколениями его династии, именно Испании. А также впечатлитесь, с какой элегантностью, логикой и хронологической точностью организованы экспонаты музея. Я покажу как залы старых мастеров, где мы сосредоточимся на коллекции портретов, так и залы современного искусства французских, американских и даже русских художников.

Вся история искусства в одном музее

Музей Тиссена-Борнемисы хранит множество сокровищ. Вы рассмотрите произведения эпохи Возрождения, барокко и рококо, импрессионизма и постимпрессионизма. Расшифруете бессмертные полотна Тициана, Рубенса, Ван Гога, Пикассо и Марка Шагала. А еще увидите знаменитый «Автопортрет» Рембрандта и узнаете, кем на самом деле была таинственная девушка с одной из лучших картин Караваджо «Святая Екатерина».

Организационные детали