Вы узнаете, почему барон Тиссен-Борнемиса продал картины, собранные тремя поколениями его династии, именно Испании. А также впечатлитесь, с какой элегантностью, логикой и хронологической точностью организованы экспонаты музея. Я покажу как залы старых мастеров, где мы сосредоточимся на коллекции портретов, так и залы современного искусства французских, американских и даже русских художников.
Музей Тиссена-Борнемисы хранит множество сокровищ. Вы рассмотрите произведения эпохи Возрождения, барокко и рококо, импрессионизма и постимпрессионизма. Расшифруете бессмертные полотна Тициана, Рубенса, Ван Гога, Пикассо и Марка Шагала. А еще увидите знаменитый «Автопортрет» Рембрандта и узнаете, кем на самом деле была таинственная девушка с одной из лучших картин Караваджо «Святая Екатерина».